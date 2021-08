Texas-republikanere ber politiet hente demokrater som forsøker å slippe unna valgavstemning

De folkevalgte forlot Texas og dro til Washington D.C. i juli.

Men til forskjell fra for en måned siden, da mange var utenfor delstaten og dermed ikke innenfor politiets rekkevidde, er det nå flere som holder seg hjemme, ifølge republikaneren Dade Phelan, som leder delstatsforsamlingen.

Demokratene kan bli tvunget til å komme tilbake under «arrestordre om nødvendig», selv om saken fortsatt er sivil og ikke strafferettslig, sa Phelan tirsdag.

– Folk kommer ikke til å bli satt i fengsel, men de må komme seg tilbake på jobb, sa republikaneren Mayes Middleton.

Det er uklart hvor snart demokratene kan oppsøkes av politi, og om de i det hele tatt kan bli det.

Republikanerne trenger at kun ytterligere fem folkevalgte er til stede for å gå videre med en rekke endringer som vil gjøre det vanskeligere å avlegge stemme ved valg i Texas. I enkelte tilfeller vil det også bli enklere å dømmes for lovbrudd. Delstatens valglovgivning er allerede blant de strengeste i USA.

Texas er blant en rekke delstater der republikanerne har forsøkt å få igjennom ytterligere innskrenkninger på stemmerettslovgivningen, som svar på tidligere president Donald Trumps usanne påstander om fusk i fjorårets presidentvalg. Blant de nye tiltakene som foreslås i Texas, er forbud mot at valglokaler kan være døgnåpne, mot steder der man kan stemme fra bilen sin og tiltak som gir partiske valgobservatører bedre tilgang.

