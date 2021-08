Senatet har godkjent USAs langtidsbudsjett

Budsjettet er på 3.500 milliarder dollar, drøyt 31.000 milliarder kroner, et beløp som tilsvarer hele Tysklands bruttonasjonalprodukt i 2020.

Budsjettet ble vedtatt med 50 mot 49 stemmer, og en stor del av pengene skal hentes ved å øke skattene for USAs rikeste og bedrifter.

Hvordan budsjettet i detalj skal brukes det neste tiåret, vil først bli vedtatt når Representantenes hus vender tilbake fra sommerferie om to uker. En betydelig del vil imidlertid gå til det grønne skiftet i USA, samt til helse og skole.

Demokratene er i flertall i Representantenes hus, og alt tyder derfor på at det vil bli endelig vedtatt.

Fornøyd Sanders

Formannen i Senatets budsjettkomité, Bernie Sanders, er godt fornøyd og sier budsjettet vil komme amerikanske barn, familier, eldre og arbeidere til gode.

– Jeg håper at det også vil gjenopprette det amerikanske folks tro på at vi kan ha en regjering som arbeider for oss alle, ikke bare for de få, sier Sanders.

Republikanerne er sterkt kritiske og hevder budsjettet innebærer storstilt pengesløsing, og at økt skattlegging av bedrifter og rike vil skade USAs økonomi og føre til økt inflasjon.

Sosialt sikkerhetsnett

Langtidsbudsjettet vil være den største utvidelsen av det sosiale sikkerhetsnettet på nesten seks tiår i USA, men det vil trolig bli en intens kamp mellom Demokratenes styrkede venstrefløy og den mer moderate fløyen i partiet om hvordan pengene skal brukes.

Demokratenes majoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, forsøkte onsdag å berolige partikollegaer som krever en mer radikal linje.

– Til mine kollegaer som er bekymret for at dette ikke vil gjøre nok for klimaet og familiene, eller som mener at det ikke går langt nok i å la bedrifter og de rike betale det de bør: Vi fortsetter nå langs et nytt spor som vil skape endringer i generasjoner på disse områdene, sier Schumer.

