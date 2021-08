Urfolk ber internasjonal domstol etterforske Bolsonaro

Organisasjonen APIB hevder Bolsonaro har gjort seg skyldig i folkemord fordi han fører en politikk som undergraver urfolks rettigheter.

– Siden rettssystemet i Brasil ikke er i stand til å etterforske og rettsforfølge disse forbrytelsene, så fordømmer vi dem overfor verdenssamfunnet, sier Eloy Terena fra APIB.

Bolsonaro har tatt til orde for å åpne urfolksreservater for økonomisk aktivitet, og avskogingen i Amazonas har økt kraftig etter at han ble president.

Også tidligere i år ble ICC bedt om å etterforske Bolsonaro. Den gang var det den brasilianske høvdingen og urfolksaktivisten Raoni Metuktire som sto bak kravet.

