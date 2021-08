Snart slutt på elefantenes ville vandring

En flokk med 15 elefanter har skapt store overskrifter det siste året. Elefantene forlot naturreservatet Xishuangbanna i Yunnan-provinsen i det sørvestlige Kina for over et år siden. Hvorfor de la ut på den uvanlige vandringen, vet ingen.

Flokken har vandret mer enn 500 kilometer vekk fra naturreservatet. På ferden nordover har de tråkket seg gjennom landsbyer og spist hele kornåkre. Elefantene skal ha ødelagt avlinger for flere millioner kroner. De brøt seg også inn i en låve, der de spiste det de fant av mat.

Myndighetene har fulgt elefantflokkens vandring tett det siste året. (HANDOUT/AFP)

Elefantene er fredet i Kina, og flere hundre personer har jobbet for å ivareta folks sikkerhet. Da elefantene nærmet seg Kunming, provinshovedstaden i Yunnan, meldte China Daily at lokale myndigheter satte inn 76 politibiler og lastebiler og ni droner for å overvåke ferden og blokkere innfartsårer inn til byområdene.

China Wandering Elephants Elefantene har vært innom en rekke landsbyer og tilbakelagt en distanse på over 500 kilometer. (NTB/AP)

Nå melder nyhetsbyrået AP at elefantene endelig har startet på hjemturen tilbake til naturreservatet.

Søndag ble elefantene geleidet over elven Yuanjiang i Yunnan. Elefantene har nå rundt 20 mil igjen før de er hjemme i sitt naturlige habitat.