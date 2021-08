Greta Thunberg på Vogue Scandinavias første forside

Thunberg har selv publisert et bilde av omslaget på sin Instagram-konto og kommer i samme innlegg med krass kritikk av hvordan motebransjen påvirker klimaet negativt.

– Motebransjen er en stor bidragsyter til klimakrisen og den økologiske krisen, for ikke å snakke om dens innvirkning på de utallige arbeidere og lokalsamfunn som blir utnyttet rundt om i verden for at noen skal kunne glede seg over mote som raskt endres og som mange ser på som engangsartikler, skriver hun i innlegget.

Videre advarer Thunberg mot at kampanjer, der kles- og moteselskaper bruker store beløp på å presentere seg som blant annet bærekraftige, klimanøytrale og etiske, i bunn og grunn er «grønnvasking».

Ifølge Expressen skriver motemagasinet også i en pressemelding at 18-åringen deler bladets verdier om bærekraftig livsstil og miljøvern, og at klærne som Thunberg har på seg, er laget av bærekraftige, resirkulerte materialer.

– Du kan ikke masseprodusere mote eller konsumere «bærekraftig» slik verden er skapt i dag. Det er en av mange grunner til at vi trenger en systemendring, skriver Thunberg videre i innlegget. (NTB)

