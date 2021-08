Tre provinshovedsteder erobret av Taliban på én dag

Taliban er på offensiven i det nordlige Afghanistan og sikter seg nå inn på landets storbyer etter å ha erobret store deler av landsbygda de siste månedene.

Kunduz er den mest betydningsfulle erobringen for Taliban siden en massiv offensiv startet over hele Afghanistan da utenlandske styrker i mai innledet siste fase av tilbaketrekkingen.

– Etter harde kamper og ved Guds nåde har mujahedin erobret hovedstaden i Kunduz-provinsen, meldte Taliban selv søndag.

[ Talibans økende makt: Hva betyr det for Afghanistan? ]

Viktig by for Taliban

I de tre byene gjentar mønsteret seg: Viktige offentlige bygningene er blitt inntatt av Taliban, blant dem guvernørpalass, politikammer og fengsel. Kamper fortsetter andre steder.

I Kunduz skriver lokale politikere at sikkerhetsstyrkene har trukket seg tilbake til flyplassen, mens i Sar-e-Pul skal sikkerhetsstyrkene ha falt tilbake til en militærleir utenfor byen. Situasjonen er kaotisk for innbyggerne.

Forsvarsdepartementet sier imidlertid at regjeringsstyrkene er i gang med å gjenerobre viktige anlegg i Kunduz, og de hevder at radio- og TV-byggene er renset for Taliban-krigere.

Kunduz har vært et mål for Taliban lenge. De inntok byen i korte perioder i 2015 og 2016, men klarte ikke å holde den lenge.

Byen er en av landets største med 340.000 innbyggere og er et viktig knutepunkt mellom hovedstaden Kabul og Nord-Afghanistan.

[ Krigen i Afghanistan kan koste flere sivile liv enn noen gang ]

Svekket kontroll

Kunduz falt først, men senere på dagen inntok Taliban Sar-e-Pul, som er hovedstad i provinsen av samme navn, etterfulgt av Taloqan i provinsen Takhar.

Med de tre byenes fall synes regjeringens fra før svake kontroll over Nord-Afghanistan å glippe for hver time som går.

Nord-Afghanistan har lenge vært oppfattet som Taliban-fiendtlig, og det var der Taliban møtte sin hardeste motstand fra flere forskjellige militser på 90-tallet.

De tre byene er den tredje, fjerde og femte provinshovedstaden Taliban har erobret på tre dager. Afghanistan har 34 provinser.

[ Forsvarets lokalt ansatte i Afghanistan er overført til Norge ]

Kamper også i sør

Fredag tok de Zaranj i Nimroz, og lørdag fulgte de opp med å innta Sheberghan i Jawzjan-provinsen, som er krigsherren Abdul Rashid Dostums hjemby.

Det er også harde kamper ved Herat i vest og Kandahar og Lashkar Gah i Helmand i sør.

Søndag ble det meldt at et helsesenter og en skole i et Taliban-kontrollert område ble ødelagt i et flyangrep på Lashkar Gah for å bremse Talibans framrykking. 54 talibanere ble drept i angrepet, ifølge forsvarsdepartementet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!