Norsk ambassadør så skogbrannene nærme seg millionbyen: – En tragedie

Av Snorre Schjønberg

Skogbrannene som har herjet Hellas den siste tiden, kom tett på Aten og hjemmet til ambassadøren forrige uke.

– Vi kunne se skogbrannene nord i Aten fra vinduet, vi så at det brant. Røyken lå jo tykk innover byen, så folk ble oppfordret til å holde seg innendørs og holde vinduer og dører igjen. Luftkvaliteten var veldig dårlig, sier Andersen til NTB.

Det er ferieavvikling i august i Hellas, så det var litt mindre aktivitet enn vanlig i Aten da brannene blusset opp.

– Men for tilreisende og turister som var her, var det dramatisk å se asken innover byen, sier Andersen.

[ Disse dyrene er gallionsfigurer for utryddelsen: – Det er jo lett å bli deprimert av slike beretninger (+) ]

Pusterom

Søndag fikk han og resten av Atens 3,1 millioner innbyggere et lite pusterom. Skogbrannene rundt den greske hovedstaden var kommet mer under kontroll, vinden hadde endret retning og luften gikk igjen an å puste inn.

– Det kan se ut som om dramatikken i hovedsak er over for Aten sin del, men det er for tidlig å si. Hovedutfordringen nå er den store skogbrannen på Evvia nordøst for Aten. Det er en stor øy, og det er et veldig stort område som har brent, sier Andersen.

Flere tusen personer er evakuert fra Evvia og andre greske øyer.

Ambassadøren og de norske ambassadeansatte har ikke vært i fare under brannene.

– Nei overhodet ikke, men det er klart at når brannene kommer så nær en millionby, så preger det hverdagen. Også fordi brannene rammer strømforsyningen midt i en hetebølge, det er kritisk å miste strømmen når det er så varmt, sier Andersen.

– Det er en tragedie for dem som rammes, det er enorme skogsområder og hus og hjem som har gått opp i røyk, sier Andersen.

[ Talibans fremmarsj fortsetter – tre provinshovedsteder erobret på én dag ]

Et bilde på tragedien

Ambassadøren sier at skogbrannene har totaldominert nyhetsbildet i Hellas, og overskygget greske prestasjoner i OL. Enkelte OL-utøvere har følt behov for å beklage at de jubler for sine prestasjoner, mens landet er rammet av en branntragedie.

Innsatsen til brannmannskapene som har kjempet som har kjempet mot flammene, hylles i Hellas. Andersen forteller at særlig en bildeserie har gått landet rundt.

Bildene viser en kvinnelig, frivillig brannbetjent som jobber med å slukke brannene utenfor Aten. Med sot i ansiktet og et ansiktsuttrykk som forteller alt om den dramatiske situasjonen.

Bildene er blant annet publisert på nettavisen In.gr.

– Det viser den innsatsen som brannmannskapene legger ned med fare for egne liv, sier Andersen.

[ Nordmenns reisevaner skaper klimautfordringer: – Vi må ha flere virkemidler ]

Takker for internasjonal hjelp

Han sier at Hellas har gode rutiner til å håndtere skogbranner og er flinke til å evakuere folk. Så sent som i 2018 tok brannene i Mati over 100 liv. Det ser foreløpig ikke ut til å bli lignende dødstall denne gang.

I Hellas takker man blant annet for den internasjonale hjelpen landet har fått til å håndtere skogbrannene.

– De har rutinen og er gode på å håndtere det, men brannene kom ut av kontroll og ble så stor at de ikke ville ha mulighet til å håndtere det uten den internasjonale hjelpen de har fått, sier Andersen.

Ifølge det greske sivilforsvaret har 21 land, blant dem Sverige, sendt hjelp.

Selv om situasjonen nå ser litt lysere ut enn da flammene var i ferd med å nå Aten, minner Andersen om at man ikke kan si at faren er over.

Skal lite til før det blusser opp igjen

– Vi så at brannene blusset veldig opp med vinden for et par dager siden. Det skal veldig lite til, sier ambassadøren.

Det viktigste for den norske ambassaden har vært å svare på henvendelser fra nordmenn som er rammet. Brannene har herjet utenfor de vanligste feriestrøkene, så henvendelsene har vært få.

Andersen sier at det har vært noe kritikk mot myndighetenes beredskap, men tror ikke situasjonen vil føre til politisk uro. For den greske økonomien kan det bli et nytt hardt slag.

– Det har vært tøft her siden finanskrisen, men grekerne har kommet seg på fote igjen og skulle begynne inntjeningen igjen. Turistsesongen 2019 gikk bra, så kom pandemien og 2020 forsvant, og nå dette, sier Andersen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!