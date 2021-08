Tusener evakueres fra skogbranner i Hellas

Minst 1.450 brannmenn kjemper mot brannene, sammen med 15 brannslukningsfly. Brannmannskaper er også kommet fra Ukraina, Romania og Kypros.

Brannene i Hellas ventes å fortsette med uforminsket styrke på grunn av kraftig vind og temperaturer helt oppe i 38 grader lørdag.

Per 5. august utgjorde utbrente områder mer enn 180 prosent mer enn gjennomsnittet fra 2008 til 2020, ifølge det europeiske brannvarslingssystemet.

Klimaendringer

Både Hellas og Tyrkia har i over en uke kjempet mot omfattende branner i en uvanlig sterk hetebølge. Både myndigheter og forskere setter heten i forbindelse med klimaendringer.

Ifølge FN ligger middelhavsområdet an til å rammes særlig hardt av klimaendringene, med kraftigere hetebølger, tørke og branner i framtiden.

To mennesker har mistet livet i Hellas, blant dem direktøren for handelskammeret i Aten, Konstantinos Michalos, som ble funnet død i en fabrikk i utkanten av Aten.

Kontroll i Tyrkia

I Tyrkia har åtte mennesker mistet livet, og flere titall er innlagt på sykehus de siste ti dagene.

Men i Antalya på sørkysten sier myndighetene at de har fått kontroll på omfattende branner etter at det begynte å regne.

Det er ventet kraftig regnvær utover dagen lørdag, blant annet i Manavgat, som er særlig hardt rammet.

Men situasjonen synes fortsatt å være alvorlig i Mugla, der tre nabolag måtte evakueres.

Det har vært over 200 branner i 47 av Tyrkias 81 provinser. 13 av dem i fem provinser er ennå ikke slukket.

Røyk og aske over Aten

I Hellas sier brannvesenet at brannene fortsatt raser på Attica-halvøya med Aten, på øya Evvia øst for Aten og på Peloponnes-halvøya.

Rett nord for Aten brant en kraftig brann i store områder med furuskog, og flere landsbyer og nabolag måtte evakueres. Motorveien nordover er stengt, og leirer for migranter evakuert.

Luftkvaliteten er uutholdelig i Aten på grunn av røyk og aske fra skogbrannene som herjer i nærheten, sier beboerne.

– Lukk alle vinduer og ikke gå ut, er budet fra myndighetene mens brannene raste like nord for bykjernen. Flere tusen mennesker fra utkantområdene der det brenner, har flyktet til byen.

Flere arrestert

Flere mennesker er pågrepet for ildspåsettelse, blant dem en kvinne som ble tatt i en nasjonalpark med to lighter, en kanne bensin og brennbart materiale noen minutter etter at det brøt ut brann der.

Myndighetene har lagt ned forbud mot å besøke skoger og nasjonalparker i hele Hellas.

1.300 mennesker ble evakuert med ferje fra Limni på Evvia, og ytterligere 23 ble hentet med båt fra stranda ved Rovies.

Rundt 5.000 turister og beboere måtte evakueres fra en brann på Peloponnes-halvøya, og både Olympia og Sparta er rammet.

Ordføreren i Mani, Eleni Drakoulakou, sier at halvparten av hennes by er lagt i aske, ifølge henne på grunn av mangel på brannslukningsfly de første timene det brant.