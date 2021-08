Slik har Sør-Afrika fått fart på koronavaksineringen

– Med dagens tempo vaksinerer vi gjennomsnittlig 220.000 hver dag. De neste ukene vil dette tempoet øke betydelig fordi vi vil motta flere vaksinedoser, kunngjorde Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa i sitt ukebrev denne uka.

I slutten av juli ble det vaksinert over dobbelt så mange på en uke som på en uke en måned tidligere.

Sør-Afrikas president, Cyril Rampahosa, sier landet vil vaksinere langt flere i ukene som kommer. (RODGER BOSCH/AFP)

Målet er 300.000 vaksiner daglig. Med store ventede leveranser og vaksineproduksjon også i Sør-Afrika, ser landet ut til å være i rute for å vaksinere rundt 35 millioner av landets 60 millioner innbyggere innen slutten av året, og 40 millioner innen februar, meldte nyhetsbyrået AP denne uka.

Å vaksinere minst 40 millioner innbyggere er målet til sørafrikanske myndigheter, fordi det vil bety at 67 prosent, to tredeler, av befolkningen er vaksinert, noe helsemyndighetene antar er nødvendig for å oppnå flokkimmunitet.

[ Bør barn i Europa få vaksine før helsepersonell i Afrika? Her er spørsmålene som vurderes før man bestemmer om barn skal få koronavaksinen (+) ]

Afrika langt bak

De siste vaksinenyhetene er sårt tiltrengte lys i tunnelen for Sør-Afrika. Vaksineringen har gått tregt i hele år, i likhet med de fleste andre land på det afrikanske kontinentet. Landet ligger likevel en del bedre an enn gjennomsnittet for Afrika. Mens bare 3.75 prosent av Afrikas befolkning hittil har fått en eller to vaksinedoser, gjelder det 11 prosent av Sør-Afrikas befolkning. Av disse er omtrent halvparten fullvaksinert, ifølge OurWorldInData.

Skjevfordelingen av vaksiner globalt er stor, og velstående land er blitt kritisert kraftig for å sikre sine egne innbyggere først, og til og med sikre seg mengder som er mer enn de trenger.

Så stor andel av befolkningen er enten full- eller delvaksinert på de ulike kontinentene, ifølge OurWorldInData per 5. august:

Europa: 49.83 prosent

49.83 prosent Nord-Amerika: 49.74 prosent

49.74 prosent Sør-Amerika: 45.22 prosent

45.22 prosent Asia: 29.76 prosent

29.76 prosent Oceania: 25.61 prosent

25.61 prosent Afrika: 3.79 prosent

Trapper opp

Nå håper imidlertid Sør-Afrika å bedre situasjonen betraktelig fra uke til uke. Landet fikk nettopp mer enn 5.7 millioner doser med Pfizer/BioNTech-vaksinen fra USA. Dette er en del av president Joe Bidens løfte om å donere 500 millioner vaksinedoser globalt. USA vil dele doser med Afrika gjennom vaksinealliansen Covax og ved koordinering med Den afrikanske union (AU).

Sør-Afrika har dessuten mottatt 1.5 millioner doser fra Johnson and Johnson nylig, bekreftet president Ramaphosa.

Landet har nå økt antall vaksinesentre betraktelig, og har nå over 3.000 sentre, inkludert sykehus, apotek, ulike arbeidsplasser, kirker og moskeer.

Drive-in-vaksinering er noe av det som blir tatt i bruk i Sør-Afrika. Her fra Johannesburg. (Themba Hadebe/AP)

Ramaphosa påpeker at Sør-Afrika også skriver historie ved at man for første gang nå har tatt i bruk koronavaksiner som er produsert på det afrikanske kontinentet. Det er det sørafrikanske selskapet Aspen Pharmacare som har begynt å produsere Janssen-vaksinen på lisens fra det amerikanske selskapet Johnson & Johnson – noe blant annet Norfund, den norske statens investeringsfond for utviklingsland, skal være med på å finansiere.

Det vil ikke bare komme Sør-Afrika til gode.

– Disse vaksinene vil bli tilgjengelige for resten av kontinentet, sa Ramaphosa tidligere denne uka.

[ Hvor ofte får barn langvarige symptomer av korona? Dette viser forskningen (+) ]

Får flere vaksiner

Afrika går nå inn i en fase med et mer stabilt tilfang av koronavaksiner i månedene som kommer: Torsdag denne uka startet Den afrikanske union (AU) distribusjonen av månedlige leveringer til medlemslandene som en del av innkjøpsavtalen AU har gjort med produsenten Johnson og Johnson. AU har avtalt kjøp av 220 millioner doser, med mulighet for ytterligere 180 millioner, altså til sammen 400 millioner doser. Ramaphosa beskriver det som «et enormt skritt» at de månedlige utleveringene nå har begynt.

Johnson og Johnsons vaksine ble valgt av tre grunner, ifølge AU:

Vaksinen trengs kun i én dose.

Vaksinen er enkel å lagre og trenger ikke lave temperaturer.

Den vil delvis bli produsert i Sør-Afrika.

400 millioner vaksiner vil rekke til å vaksinere en tredel av Afrikas befolkning, og vil være halvveis til målet om å vaksinere minst 60 prosent av befolkningen. Resten av dette målet skal dekkes av vaksiner som skal leveres gjennom Covax-initiativet, gjennom løfter fra internasjonale givere, ifølge AU.

Det vil imidlertid fortsatt ta lang tid før målet er nådd i Afrika. Om ikke den globale distribusjonen av vaksiner til lav- og middelinntektsland øker betraktelig, vil ikke verden være vaksinert før i slutten av 2022 eller i 2023, har en gruppe forskere ved Duke Global Health Innovation Center i USA advart om, ifølge tidsskriftet Nature.

[ Vaksineskepsis gjelder langt fra alle land i Afrika: I disse landene er tilliten størst ]

Hardt rammet

Sør-Afrika har vært hardt rammet av koronapandemien, og står for over en tredel av alle smittetilfellene i Afrika, og nesten halvparten av de registrerte covid-dødsfallene på kontinentet – selv om en del av dette bildet nok kan forklares med et bedre test- og rapporteringssystem i Sør-Afrika enn i mange andre afrikanske land. Landet er inne i en tredje bølge som toppet seg i juli og nå er på vei ned.

Mangel på vaksiner gjorde at det ble gitt få vaksiner første halvår i år. Landet opplevde også uheldige hindringer på veien: Myndighetene hadde belaget seg på massiv bruk av AstraZenecas vaksine, men akkurat idet de skulle begynne vaksineringen i februar, kom beskjeden om at den kunne ha begrenset effekt mot virusvarianten som da var dominerende i Sør-Afrika. Sør-Afrika droppet dermed AstraZeneca, og satset på Johnson og Johnson, i tillegg til Pfizer.

Vaksineringsviljen i Sør-Afrika er ganske stor: Ifølge målinger sier rundt 70–75 prosent av de spurte at de gjerne vil ha vaksinen.

– I forhold til andre land er tilliten til vaksinen høyere enn nylige estimater fra USA og Frankrike, men lavere enn Kina, Brasil og Storbritannia. Ungdommen og de med bare grunnskoleutdanning er de mest skeptiske, konkluderte forskerne bak en undersøkelse fra mai som viste at 71 prosent ville ha vaksinen.

Det er stor forskjell mellom land også i Afrika i hvor stor vaksinetilliten er, viser undersøkelser.

Hold deg oppdatert: Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen her.