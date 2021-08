FNs spesialutsending: – Afghanistan står ved et farlig veiskille

– Afghanistan har de siste ukene gått inn i en destruktiv fase. Taliban har gjort betydelige territorielle framskritt, sa Lyons da hun fredag orienterte FNs sikkerhetsråd om utviklingen.

Møtet i Sikkerhetsrådet kom i stand på forespørsel fra den afghanske regjeringen, samt fra Norge og Estland. Det ble ledet av India.

Samme dag ble det kjent at Taliban hadde erobret sin første provinshovedstad, Zaranj i Nimroz-provinsen, og drept lederen for Kabul-regjeringens mediesenter, Dawa Khan Menapal, i et attentat.

Norges innlegg i Sikkerhetsrådet ble holdt av ambassadør Odd-Inge Kvalheim, som kom med krass kritikk både av Taliban og afghanske regjeringsstyrker.

– Taliban må straks avslutte sin pågående militæroffensiv. Ingen i verdenssamfunnet vil slutte opp om en regjering som etableres ved hjelp av militærmakt, sa han.

– Vi er også alvorlig bekymret over meldinger om overgrep begått av medlemmer av de afghanske sikkerhetsstyrkene, sa han.

Afghanske regjeringsstyrker har med støtte fra USA gjennomført en rekke flyangrep mot påståtte Taliban-mål i tett befolkede områder den siste tiden, noe som har kostet mange sivile livet.

[ Talibans økende makt: Hva betyr det for Afghanistan? ]