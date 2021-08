Israel vurderer ny nedstengning

– Akkurat nå vil jeg ikke innføre en ny nedstengning, men heller la den tredje dosen få virke sammen med en del andre tiltak. Men om to-tre uker kan det hende vi kommer til en annen beslutning, sier generaldirektør Nachman Ash i helsedepartementet.

I et intervju med forsvarets kringkastingsstasjon sier Ash at han håper tredje dose vil virke for personer over 60 år.

Helsemyndighetene har de siste tre dager registrert over 3.000 smittetilfeller. Onsdag kom tallet opp i 3.430. Rundt 250 mennesker er alvorlig syke.

58 prosent av israelerne er fullvaksinert av en befolkning på 9,3 millioner mennesker. Vel 250.000 har fått tredje dose.

[ Israel: – Vi må lære å leve med koronapandemien (+) ]