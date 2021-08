WHO ber land vente med å gi en tredje vaksinedose

Det var WHO-sjef Tedros Ghebreyesus som kom med denne oppfordringen onsdag.

– Vi blir nødt til å fokusere på å få dem som er mest utsatt, og mest i fare for å få et alvorlig sykdomsforløp og kanskje død, vaksinert med to injeksjoner, sier han.

Ifølge WHO-sjefen er det ikke vitenskapelig bevist at en tredje dose til dem som har fått to, hindrer spredning av koronasmitte.

WHO vil at planene om å sette en tredjedose blir lagt på is, i det minste til september, slik at alle land i verden skal få mulighet til å gi minst 10 prosent av sine innbyggere første dose.

Tedros påpeker at mer enn 80 prosent av all koronavaksine hittil har gått til velstående lag av folket, selv om de bare utgjør halvparten av jordas innbyggere.

Over 4 milliarder doser er blitt fordelt rundt i verden.

[ FHI: Lite sannsynlig at Delta-bølgen truer sykehuskapasiteten ]