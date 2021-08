Israel hevder Iran er uker unna å ha høyanriket uran

– Iran har brutt alle retningslinjer som er nedfelt i atomavtalen og er nå bare rundt ti uker unna å skaffe materiale som kan benyttes i atomvåpen, sa Gantz onsdag.

Uttalelsen kom i et møte med ambassadører fra medlemslandene i FNs sikkerhetsråd, blant dem Norges ambassadør i Israel.

Iran kan i henhold til atomavtalen fra 2015 bare produsere lavanriket uran til bruk i landets atomkraftverk.

[ Irans nye president, Ebrahim Raisi, møter en rekke spente konflikter idet han starter i jobben ]

Irans svar

Etter at president Donald Trump trakk USA fra avtalen i 2018, har Iran svart med å trappe opp anrikningen av uran og begrense adgangen inspektørene fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har til landets anlegg.

Iranske ledere avviser imidlertid at landet har noe ønske om å utvikle atomvåpen, og IAEA har heller ikke funnet beviser for at så er tilfelle.

Ifølge eksperter trengs minst 250 kilo høyanriket uran for å kunne lage atomvåpen, dersom Iran skulle bestemme seg for å gjøre dette.

[ Statsminister Naftali Bennett og israels nye regjering vurderer en kursendring i forholdet til atomavtalen med Iran ]

IAEA-rapport

Uran benyttet i atomvåpen har vanligvis en anrikningsgrad på mer enn 85 prosent.

I den siste rapporten fra IAEA, som kom i månedsskiftet mai/juni, går det fram at Iran har om lag 2,4 kilo med uran som er anriket til opp til 60 prosents renhet.

USAs nåværende president Joe Biden ønsker å blåse nytt liv i atomavtalen, og siden april har det pågått forhandlinger i Wien. Disse har så langt ikke gitt resultater.

Israel er sterkt motstander av atomavtalen.

[ Iran sier muligheten for rask atomavtale-enighet med USA er kastet bort ]