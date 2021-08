Familier på flukt havner i kryssild i beleiret by sør i Afghanistan

Taliban øker det militære presset over hele Afghanistan for å erobre nøkkelbyer og provinshovedsteder. I Lashkar Gah har regjeringsstyrkene satt inn en motoffensiv, og general Sami Sadat ba innbyggerne forlate byen hvis de kunne.

Kampen om Lashkar Gah har pågått i flere dager, og dødstallene stiger i byen med rundt 200.000 innbyggere. Skulle Taliban klare å erobre hovedbyen i Helmand-provinsen, ville det være deres største seier på langt.

Taliban kontrollerer allerede betydelige deler av byen, blant annet flere radio- og TV-stasjoner som nå bare har Taliban-vennlige sendinger. FN opplyste tirsdag at minst 40 sivile var blitt drept i løpet av det siste døgnet, og over hundre andre er såret.

[ Krigen i Afghanistan kan koste flere sivile liv enn noen gang ]

Umulig situasjon

Mange familier har forsøkt å følge rådet om å forlate byen, men i stedet havnet i en umulig situasjon.

En av dem er familiefaren Saleh Mohammad. Han forteller at flere hundre familier fulgte rådet de fikk av militære ledere tirsdag kveld, men mange havnet i kryssild mellom Taliban og regjeringsstyrker.

– Det er ingen vei ut av området fordi kampene raser for fullt. Det er ingen garanti for at vi ikke blir drept underveis. Taliban og regjeringen ødelegger oss fullstendig, sier Mohammad til nyhetsbyrået AFP.

Talibans offensiver foregår over hele landet. Opprørerne forsøker å fylle tomrommet etter de amerikanske styrkene som skal være ute av landet innen 31. august. Det har i en uke vært harde kamper rundt Herat ved grensen mot Iran i vest og ved Lashkar Gah og Kandahar i sør.

[ Taliban tar stadig mer kontroll i Afghanistan: – En uventet og dramatisk utvikling (+) ]

Kampene fortsetter

Onsdag fortsatte kampene i Lashkar Gah etter en natt med kraftige sammenstøt mellom Talibanstyrker og regjeringssoldater.

– De familiene som har god råd og som disponerer en bil, har forlatt byen. De som ikke har penger og bekjentskaper, blir nødt til å holde ut. Vi vet ikke hvor vi skal dra, eller hvordan vi skal komme oss noe sted. Vi kommer sikkert til å dø her, sier Halim Karimi, som bor i Lashkar Gah.

Taliban overtar fraflyttede hus og er stadig mer synlig i bybildet.

Et eventuelt tap av Lashkar Gah vil være et strategisk og psykologisk slag for regjeringen og kanskje et avgjørende vendepunkt i krigen mot opprørerne.

Amerikanske og afghanske kampfly har de siste dagene bombet mål inne i Lashkar Gah. Tirsdag fortsatt flyangrepene med uforminsket styrke, og det pågikk harde kamper ved hovedkvarteret til politiet og etterretningstjenesten i byen.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen