Ytre høyre på fremmarsj i Italia

Det nasjonalkonservative Italias Brødre, eller Fratelli d’Italia, lå lenge i ytterkanten av italiensk politikk, uten særlig oppslutning. Ved forrige parlamentsvalg i 2018 oppnådde de bare 4.4 prosent av stemmene.

Dette har imidlertid snudd de siste årene. Sist september vant partiet lokalvalgene i regionen Marche, i en koalisjon sammen med blant annet Matteo Salvinis høyrepopulistiske parti Lega Nord. Dermed ble 25 år med venstresidestyre i regionen avsluttet.

Valget var en stor seier for partiet, som på to år har gått fra en oppslutning på under ti prosent, til å nå konkurrere med Lega Nord om topplasseringen i nasjonale meningsmålinger.

[ Kan «Super-Mario» Draghi redde Italia? ]

Grums i maskineriet

Italias Brødre er etterfølgeren av partiet «Movimento Sociale Italiano», et ny-fascistisk parti opprettet i 1946 av tilhengere av Mussolini.

Partiets leder, Giorgia Meloni, begynte sin politiske karriere i partiets ungdomsfløy, og kan ende opp som landets neste statsminister om målingene holder til 2023, skriver The Guardian.

Meloni har over tid jobbet for å gjenskape partiet som en konservativ forkjemper for patriotisme. I hennes autobiografi skrev hun at hun «ikke tilhører fascismekulten».

Likevel tyder mye i regionen Marche på at deler av partiet fremdeles ikke har kuttet båndene til fortiden, skriver The Guardian.

Avisa skriver at ordføreren i byen Ascoli Piceno i april donerte fascistiske tegneserier til skoler. På den nasjonale fridagen som markerer Italias frihet fra fascismen, sendte presidenten av Marches utdanningsdepartement et brev til regionens studenter.

I brevet ble partisaner og fascister likestilt. Partisanene er betegnelsen på de som kjempet mot nazistene og fascistene under andre verdenskrig.

– Vi burde huske de døde uten å skille på hvilken side de var på, skrev ordføreren i brevet.

Noe av det første den nye administrasjonen i Marche gjorde, var å stenge ned mottakssentre og støttefasiliteter for innvandrere. Den samme administrasjonen ønsker også å forby abortpiller. En politiker fra partiet uttalte nylig at kvinner skal holde seg hjemme og passe barn, mens menn lager reglene.

Videre jobber partiets ledelse for å innføre tiltak som begrenser sosiale boliger til italienere.

Lederen for Italias Brødre, Giorgia Meloni, flyr høyt i målingene om dagen (TIZIANA FABI/AFP)

[ Her lover de innflyttere 300.000 kroner ]

Tar ikke avstand

Paolo Berizzi, en journalist som har skrevet om fremveksten av det ekstreme høyre i Italia, mener det største tegnet på endring i Marche kom i oktober 2019. Da ble det holdt en minnesmiddag for å markere jubileet for Mussolinis «marsj mot Roma».

På middagen deltok Francesco Acquaroli, som nå er presidenten i Marche, sammen med en rekke av partiets ordførere fra andre byer.

– Dette illustrerer hvordan Italias Brødre håndterer den nostalgiske høyresiden. Ikke bare lar de være å ta avstand fra den, de feirer den, sier Berizzi til The Guardian.

Videre omtalte Berizzi Marche som «et slags laboratorium for den høyresiden som har sine røtter i den fascistiske tradisjonen».

Om to år er det nye nasjonale valg i Italia. Dersom Italias Brødre, som nå vaker rundt 20 prosent i meningsmålingene, holder stand, kan landets neste statsminister fort ende opp med å hete Giorgia Meloni.

– Venstresiden har vært svake på å avskjære høyresidens fremvekst på tvers av Italia, sier Berizzi til The Guardian, før han legger til:

– Og her ligger faren. Landet som produserte, men også bekjempet, fascismen, kan ende opp med å bli ledet av et parti med koblinger til den historien.

[ Denne filmen får deg til å drømme om Italia ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen