Deltasmitten skremmer: Vaksine-milepæl endelig nådd i USA

«Jeg skulle tatt den forbanna vaksinen».

Slik lød tekstmeldingen fembarnsfaren Michael Freedy (39) fra Las Vegas sendte til forloveden sin mens han var innlagt på sykehus etter å ha blitt koronasmittet. I forrige uke døde han på intensivavdelingen.

Han var ikke direkte imot vaksinen. Men som mange andre amerikanere ville han vente litt for å se hvordan vaksinen fungerte før han tok den selv. Nå er det for sent, og forloveden, Jessica DuPreez, har i amerikanske medier oppfordret folk til å ta vaksinen.

– Vi ville bare vente et år, forteller hun til The Washington Post.

En måned bakpå

Nå ser man et lite oppsving av folk som vaksinerer seg for første gang – særlig i stater med få vaksinerte. Det skjer etter at vaksineringen lenge har gått tregt som følge av skepsis blant mange amerikanere – og det skjer idet mange områder i USA med lav vaksineringsgrad opplever en kraftig økning av koronasmitte og sykehusinnleggelser, også blant yngre mennesker som Michael Freedy.

Denne uka nådde USA en milepæl: 70 prosent av alle over 18 år er nå vaksinert med en dose koronavaksine, ifølge USAs smittevernetat Centers for Disease Control and Preventions ferskeste tall. 60.6 prosent er fullvaksinert. Men 70-prosentmålet innfris nesten nøyaktig en måned senere enn datoen president Joe Biden hadde satt som mål for denne milepælen, nemlig 4. juli, USAs nasjonaldag.

President Joe Biden hadde som mål at 70 prosent av alle over 18 skulle ha tatt en dose koronavaksine innen nasjonaldagen 4. juli. Det gikk ikke, blant annet på grunn av vaksineskepsis. Men nå er tallet passert. (MANDEL NGAN/AFP)

Målet ble ikke nådd da, i stor grad på grunn av utbredt vaksineskepsis i en del av befolkningen i USA.

Siden slutten av mai flatet progresjonen for vaksinering ut, selv om tilgangen på vaksiner har vært god i USA lenge. Man har derfor fryktet at landet er i ferd med å nå et tak når det gjelder hvor mange som vil vaksinere seg. Antallet vaksinerte har likevel krabbet sakte oppover de siste par månedene, viser en oversikt fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Og i det aller siste har vaksineringen tatt seg opp litt mer: Antallet daglige satte doser har økt noe de siste to-tre ukene, viser oversikten.

– Den siste uka har vært den sterkeste uka siden begynnelsen av juni når det gjelder vaksinering av første dose, tvitret Ron Klain, stabssjef i Det hvite hus, søndag.

[ Fattige land med få vaksinerte vil tape mest i turisme. Men reisevaksinelege tror vi reiser nesten normalt igjen fra i høst ]

Forbigått av andre land

USA var lenge blant landene som toppet statistikken i verden over vaksinasjonsgrad, takket være god tilgang til vaksiner i starten. Landet lå langt foran mange europeiske land, inkludert Norge, fordi det ikke var mange nok doser i EU. Kun Storbritannia i Europa hadde omtrent samme tempo som USA i starten.

I det siste har imidlertid flere land i Europa gått langt forbi USA når det gjelder vaksineringsgrad. For eksempel har Norge nå vaksinert 83.6 prosent av befolkningen over 18 år med minst en dose (tall per 3. august). På samme tid er 42.6 prosent av alle over 18 fullvaksinert, ifølge Folkehelseinstituttet. FHI regner for øyeblikket med at alle over 18 i Norge som ønsker det er fullvaksinert innen utgangen av september, og regner med fortsatt god oppslutning. Når alle har fått tilbud regner man derfor med svært høy vaksinasjonsgrad i Norge.

Også når man ser på vaksineringsgraden for hele befolkningen har Norge gått langt forbi USA: Tirsdag var det klart at to tredeler av hele Norges befolkning (66.8 prosent) har fått en dose. I USA gjelder det 57.8 prosent av hele befolkningen, selv om landet en god stund nå også har vaksinert barn og unge ned til 12 år.

Flere dør

Bakteppet for det lille oppsvinget i vaksineringer i USA nå er dystert: Antall nye dødsfall gikk opp med 33 prosent og sykehusinnleggelser med 46 prosent i USA den siste uka sammenlignet med uka før, ifølge tall fra CDC, melder The Washington Post.

Antall sykehusinnleggelser er nesten tre ganger så høyt i stater som kun har fullvaksinert under halvparten av hele befolkningen som i stater som har fullvaksinert mer enn halvparten, ifølge tallanalyser fra CNN. Antall smittetilfeller og dødsfall den siste uka har vært dobbelt så høye i den ene gruppen stater som den andre gruppen.

Dette er nettopp hva smittevernsjef Anthony Fauci advarte mot tidligere i sommer.

– Det vil nesten være som to Amerikaer, sa Fauci om effekten av den store forskjellen mellom vaksineringsgrad i de ulike delstatene i USA; nemlig en økning av smittede og syke i områder der få er vaksinert.

[ Tall fra USA: Så godt som alle som dør nå er uvaksinerte ]

Tilbakeslag

Etter hvert som smitten stiger i flere områder i USA på grunn av deltavarianten, opplever mange i USA at man har gått et skritt tilbake igjen også når det gjelder restriksjoner – blant annet har CDC nettopp gitt nye råd om at også fullvaksinerte igjen bør bruke munnbind innendørs i områder med «betydelig eller høy smitte».

President Joe Biden har lenge holdt igjen å innføre nasjonale påbud, trolig i frykt for å polarisere og støte enda flere fra seg i vaksinespørsmålet, men i forrige uke ga han ordre om at alle statsansatte som ikke er vaksinert mot korona, må bruke munnbind på jobben og teste seg ukentlig.

For øvrig er det lokale regler som avgjør om det strammes inn eller ikke. I New York, California, Colorado og New Orleans har alle offentlig ansatte fått beskjed om å vaksinere seg eller gjennomgå et strengt testregime.

Også flere private selskaper har begynt å stille vaksinasjonspåbud blant ansatte, blant annet Walmart og Disney.

At flere vaksinerer seg kan både være et resultat av folk blir skremt av at man ser resultatene av koronaviruset i områder med lite vaksinering, og at enkelte påbud er blitt innført.

Vaksinerte kan smitte

Samtidig har også fullvaksinerte opplevd å bli smittet av deltavarianten og fått symptomer. Det er imidlertid kun én prosent av fullvaksinerte som opplever en såkalt gjennombruddsinfeksjon, ifølge en ny analyse av Kaiser Family Foundation basert på offisielle tall i USA tirsdag. Ifølge de siste tallene fra CDC blir kun 0.004 % av fullvaksinerte så syke at de havner på sykehus, melder CNN.

Et nedslående funn kom for få dager siden da en studie i USA viser at også fullvaksinerte kan spre deltavarianten av koronaviruset, noe som ikke har vært tilfellet med tidligere varianter, eller i forsvinnende grad. Årsaken er at fullvaksinerte også kan få store virusmengder i nesen ved deltavarianten.

Det ser imidlertid ut at det er svært sjelden fullvaksinerte faktisk får en koronainfeksjon, og kun da kan man smitte videre. Vaksinene er også fortsatt svært effektive mot alvorlig sykdom også ved deltavarianten.

[ Ser delt USA: Smitten øker mest der færrest er vaksinert ]

Når er taket nådd?

Anthony Fauci har påpekt at det først og fremst er uvaksinerte som er i risikosonen.

– Det vi ser er et utbrudd blant de uvaksinerte, sa han nylig.

Nå er spørsmålet hvor mange flere amerikanere som lar seg vaksinere for første gang i ukene som kommer, det vil si om taket snart er nådd. En meningsmåling presentert av nyhetsbyrået AP i slutten av juli viste at blant uvaksinerte voksne amerikanere var det 45 prosent som definitivt ikke vil la seg vaksinere. Det er de mindre skråsikre myndighetene nå håper vil la seg overbevise: 35 prosent av de uvaksinerte sa i målingen at de sannsynligvis ikke vil ta vaksinen, mens 16 prosent sa de trolig vil gjøre det, og tre prosent er sikre på at de vil.

