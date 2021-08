Biden og Pelosi ber New Yorks guvernør trekke seg

Den nesten fem måneder lange granskingen, som er utført av to advokater som har snakket med 179 personer, kommer etter at flere kvinner rettet anklager mot guvernøren tidligere i år. Han ble anklaget for seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Anklagere og nåværende og tidligere ansatte er blant dem som er intervjuet som del av granskingen.

– Disse intervjuene og bevisene avslører et dypt bekymringsfullt, men tydelig bilde: Guvernør Cuomo har seksuelt trakassert nåværende og tidligere statsansatte, sa New Yorks justisminister Letitia James på en pressekonferanse tirsdag da rapporten ble lagt fram.

Vil at han går av

– Jeg synes han bør gå av, sier Biden på en pressekonferanse, bare timer etter at lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi, uttrykte det samme.

– Som alltid roser jeg kvinnene som har stått fram og fortalt sannheten, sier demokraten Pelosi.

– Med tanke på hans kjærlighet for New York og hans respekt for embetet, ber jeg ham om å gå av, sier hun.

New York Times skriver at resultatet av granskingen kan føre til en riksrettsprosess mot Cuomo i delstatsforsamlingen, der Demokratene har flertall.

Avvist anklagene

Den 64 år gamle guvernøren har avvist å ha berørt noen på upassende vis, men han sa tidlig at han beklaget hvis oppførselen hans ble misforstått som flørting.

Cuomo har også sådd tvil om uavhengigheten til advokatene som fikk jobben med å granske anklagene mot ham.

Minst elleve kvinner har kommet med anklager mot Cuomo, ifølge New York Times. Cuomo har selv omtalt flere av anklagene som falske.

Ifølge granskingen har arbeidsmiljøet under Cuomo vært fiendtlig og preget av fryktkultur. Et slikt arbeidsmiljø var en medvirkende årsak til at trakasseringen kunne skje, ifølge granskingen.

