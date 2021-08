Polen skjerper sikkerheten ved vaksinestasjoner etter trusler

Politisjef Jaroslaw Szyczyk sier at det ble gjort forsøk på å sette i brann et mobilt vaksinasjonskontor og et smittevernkontor i byren Zamosc i det vestlige Polen. Ingen ble skadd i de to ildspåsettelsene.

Politisjefen kalte hendelsene ytterst sjokkerende og at det vil bli sikkerhetstiltak døgnet rundt ved vaksinestasjoner.

– Dessverre ser vi en opptrapping av en brutal og bøllete oppførsel fra vaksinemotstandernes side, la han til.

Det har de siste ukene vært flere tilløp til sammenstøt mellom vakter og vaksineskeptikere.

Statsminister Mateusz Morawiecki sa at slike hendelsene beklageligvis blir flere. Han lovet at gjerningspersonene vil bli straffe og at sikkerheten vil bli høynet.

Regjeringen ber befolkningen vaksinere seg, men vaksinetakten faller i flere deler av landet, særlig i sør og øst. Mange vaksinestasjoner er til og med avviklet fordi etterspørselen har vært lav.

Rundt 50 prosent av befolkningen er fullvaksinert, men meningsmålinger viser at så mye som 25 prosent er motstandere eller i beste fall nølere.

