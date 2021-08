Amazon-ansatte i USA kan juble: Får etterbetalt millionbeløp

Amazon sjekker de lageransatte i USA veldig nøye når de går hjem fra jobb – for å sikre at de ikke stjeler noe fra jobben.

Fram til nå har de ansatte stått i kø i sikkerhetskontrollen uten å få betalt. De ansatte har krevd betaling for denne tida, og de siste to ukene har de fått gjennomslag for kravet i to delstater.

I delstaten Kentucky gjelder kravet 42.000 Amazon-ansatte, og disse skal ha etterbetalt mer enn 13,5 millioner dollar – om lag 118 millioner norsk kroner, ifølge det amerikanske nettstedet law360.com (gratis å lese hvis du registrerer deg).

Jobb eller fritid?

Den juridiske striden sto om hvorvidt arbeiderne bare skal få betalt når de jobber – eller om de også skal få betalt for tida de må oppholde seg på virksomhetene, i dette tilfellet for en sikkerhetskontroll.

Nasjonale regler i USA gir ingen rett til betaling for tida du må bruke i sikkerhetskontrollen på vei ut fra jobben. Men lovene i Kentucky og enkelte andre delstater er strengere og gir rett til betaling for tida arbeidsgiver krever at du er på jobben.

Etterbetaling

I snitt får Amazon-arbeiderne i Kentucky etterbetalt 5600 kroner – 641 dollar.

Saken ble løst i et forlik – etter å ha vært en juridisk tvist i 11 år.

I tillegg til at arbeiderne mottar 13,5 millioner dollar, får advokatene deres dekt saksomkostninger for 4,5 millioner dollar.

Ny seier i Pennsylvania

Lageransatte i Pennsylvania vant fram med et tilsvarende krav bare noen dager seinere.

Arbeiderne i Pennsylvania må også gjennom en tidkrevende sikkerhetskontroll på vei ut av lageret – for å sjekke at de ikke har stjålet noe fra selskapet.

Det kan ofte danne seg kø for å komme igjennom kontrollen. Amazon ville ikke betale arbeiderne for denne tida, og derfor gikk arbeiderne for flere år siden til sak.

Forrige uke vant arbeiderne fram i delstatens høyesterett. Det betyr at tida de bruker i sikkerhetskontrollen skal betale som arbeidstid.

Forskjellen mellom de to sakene er at arbeiderne i Kentucky vant fram i et forlik og får betalt for tid i sikkerhetskontrollen, samt etterbetalt for flere år.

Arbeiderne i Pennsylvania vant fram i delstatens høyesterett, og får fra nå av betalt for tida i sikkerhetskontrollen, men har foreløpig ikke vunnet fram med krav om etterbetaling.

Mange timer

Arbeiderne i Pennsylvania bruker i snitt 21 minutter hver uke på å gå igjennom sikkerhetskontrollen, ifølge arbeidernes advokater. Amazon var uenig i at det går med så mye tid.

Arbeiderne mener de samlet har brukt 205.000 timer på sikkerhetskontrollen i perioden fra 2010 til 2015, ifølge avisa Philadelphia Inquirer.

En av de ansatte mener han brukte 67,75 timer over fire år på sikkerhetskontrollen.

Etterbetaling?

Høyesterett tok ikke stilling til spørsmålet om etterbetaling for tida arbeiderne i Pennsylvania har brukt i sikkerhetskontrollen, men arbeidernes advokater antydet at de kan komme til å kreve millioner av dollar etterbetalt.

Det er grunn til å tru at de vil bruke forliket i Kentucky som brekkstang for å få etterbetalt for tida de har brukt i sikkerhetskontrollen.

Arbeidere i Amazon vant fram med sine krav i to amerikanske delstater omtrent samtidig med at Amazon-sjef Jeff Bezos var på sin første tur ut i verdensrommet. Bezos er verdens rikeste person, med en formue på 1.840 milliarder kroner. Det er ikke langt unna et norsk statsbudsjett.

