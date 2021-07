FN bekymret for kampene sør i Syria

Kampene som brøt ut torsdag mellom regjeringsstyrker og opprørere, er de verste siden Bashar al-Assads styrker gjenerobret Deraa-provinsen i 2018.

Russland var mekler da partene framforhandlet en våpenhvile som den gang lot opprørere få være i Deraa.

28 mennesker ble drept torsdag, ifølge eksilgruppa SOHR. Det var også skuddveksling fredag, men ingen opptrapping, og samtaler ble satt i gang for å få slutt på kampene.

Lørdag kveld sier FN i en uttalelse at Pedersen er aktivt i kontakt med relevante parter for å sikre at volden opphører. Han ber alle involverte trappe ned og understreker at sivile må beskyttes og humanitærretten respekteres.

Den økte spenningen i sørvest illustrerer behovet for at hele Syria må enes om en landsomfattende våpenhvile i tråd med Sikkerhetsrådets resolusjon 2254, vedtatt i 2015, påpeker Pedersen.

Forhandlingene som startet fredag etter press fra Russland, pågår mellom den syriske hæren, sikkerhetsmyndigheter og en innbyggerkomité som ble opprettet i Deraa i kjølvannet av kampene.

Kampene brøt ut da hæren startet et artilleriangrep mot Daraa al-Balad, et distrikt sør for provinshovedstaden som regnes som et kjerneområde for tidligere opprørere, ifølge Syrian Observaotry for Human Rights (SOHR).

Opprørerne gikk til motangrep og erobret en rekke av regjeringens stillinger rundt om i provinsen. 40 soldater ble tatt til fange.

