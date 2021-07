Et feriepreget Europa jobber på spreng med vaksinekabalen

August er feriemåneden i de fleste europeiske land. Det at mange reiser bort i ukevis, byr på problemer for vaksineringen siden mange land har systemer for å gi vaksine basert på der folk er registrert.

Derfor har mange land introdusert fleksible og kreative ordninger for å holde vaksinasjonstakten oppe gjennom ferietiden.

I Italia kjører det en rekke vaksinebiler langs Lazios strender. Mange italienere bosatt i Roma har feriehus her, og man ønsker å kunne tilby vaksine til de ferierende. En tilsvarende vaksinebil kjører rundt i den populære feriebyen Rimini.

På hovedflyplassen i Roma åpnet myndighetene en vaksinestasjon hvor ferieklare italienere kan vaksinere seg på vei til ferien.

Ny lov i Frankrike

Franske myndigheter har til tider slitt med vaksineskepsis blant deler av befolkningen. Derfor ble det i forrige uke innført en regel som hindrer uvaksinerte i å besøke kinoer, kasinoer og en rekke attraksjoner.

I august vil denne regelen bli utvidet til å også gjelde restauranter og kafeer, i et håp om å få folk til å ta turen til nærmeste vaksinesenter.

Blant dem som har ombestemt seg som følge av denne lovendringen, er Michael Bomard. Han bor opprinnelig utenfor Paris, men har reist på ferie med sin 15 år gamle sønn til Carry le Rouet på den franske sørkysten i Provence.

Der finnes det et lite vaksinesenter som også tar imot turister, hvor sønnen skal vaksineres.

– Med tanke på disse tiltakene som blir gjennomført nå, samt forpliktelsene når skolen åpner igjen i september, har vi bestemt at han skal vaksineres, sier Bomard.

Vaksineskepsis

I Russland sliter myndighetene med utbredt vaksineskepsis hos store deler av befolkningen.

Landet var først ute i verden med å utvikle en koronavaksine – Sputnik V-vaksinen. Allerede i desember startet vaksineringen. Likevel har den gått tregt, mye på grunn av vegring mot koronavaksine. Det lave tempoet blir ekstra synlig med mange russere på ferie.

Hoteller i den populære feriedestinasjonen Krasnodar i nærheten av Svartehavet vil kun slippe inn folk med gyldig koronasertifikat. Turister er nødt til å ha tatt vaksine like før ankomst.

Også i Tsjekkia er det en viss vaksineskepsis i deler av befolkningen. Der lokker regjeringen med to ekstra feriedager til offentlige ansatte som vaksinerer seg.

Advarer mot lave skuldre

Etter en sakte start på vaksineringen er nå nærmere 60 prosent av EUs voksne befolkning fullvaksinert mot covid-19.

Samtidig har over 70 prosent av de voksne i EU fått minst én dose. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen advarer likevel mot lave skuldre i lys av at deltavarianten sprer seg raskt flere steder i Europa.

– Derfor oppfordrer jeg alle som har muligheten, til å bli fullvaksinert. For deres egen helses skyld, samt for å beskytte andre, sa hun nylig.

