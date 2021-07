WHO: Afrika går inn i en oppløftende koronafase

Men WHO-direktør Matshidiso Moeti opplyste torsdag at kun 10 prosent av det som trengs for å vaksinere 30 prosent av Afrikas befolkning i løpet av 2021, er hittil levert.

82 millioner doser er sendt til land på det afrikanske kontinentet, mens behovet ligger på 820 millioner doser.

Og tallet på vaksinerte ved årets utgang vil bare være halvparten av de 60 prosent som afrikanske helsemyndigheter mener trengs, for å oppnå såkalt flokkimmunitet.

Vaksineringen på det afrikanske kontinentet går langt tregere enn i rike land, der myndighetene holder på vaksiner til bruk på egen befolkning først.

– Det er lys i enden av tunnelen når det gjelder leveranser, men vi må ikke bli oversett igjen, sier Moeti. Hun frykter at alt snakket om behov for en tredje dose vil bety at Afrika nok en gang vil oppleve forsinkelser.

WHO opplyser at Afrika i forrige uke fikk fire millioner vaksinedoser innenfor COVAX-programmet, mot 250.000 i juni måned.

Mindre enn 2 prosent av Afrikas befolkning er blitt fullvaksinert, og den mer smittsomme deltavarianten er med på å drive smittetallene i været flere steder.

