Protester i mange land mot vaksinepass og nye restriksjoner: – Ikke aktuelt å gjøre det på samme måte i Norge

Trinn fire i gjenåpningen av Norge utsettes, sa helseminister Bent Høie (H) da regjeringen onsdag holdt sin første pressekonferanse om koronasituasjonen på over tre uker. En ny vurdering skal gjøres i midten av august.

– Pandemien er ikke over. Det er en bekymringsfull utvikling i flere europeiske land som følge av delta-varianten, også i land med høyere vaksinasjonsdekning enn i Norge, slik som Storbritannia og Nederland. Det er usikkert hvordan delta-varianten vil slå ut i Norge når det gjelder smittespredning og sykdom. Regjeringen har derfor valgt å følge rådet fra Helsedirektoratet og FHI, og vil ikke iverksette trinn fire i gjenåpningsplanen nå, sa Høie.

– Kan oppfattes diskriminerende

Samtidig som delta-varianten har spredt seg i verden, har Europa nå tatt i bruk koronapass. De er nå både tatt i bruk for å reise mellom land i Europa, men flere steder brukes de også for å slippe inn på kinoer, museer, barer og restauranter.

Italia og Frankrike er blant landene der det den siste tida har vært demonstrasjoner mot passene, nye restriksjoner og bestemmelser. I Frankrike tok titusenvis av mennesker til gatene for å protestere mot koronapass-ordninger og obligatorisk vaksinering for helsepersonell.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier de følger situasjonen i andre land veldig tett.

– I Norge har vi lagt vekt på at man skal kunne teste seg ved bruk av koronasertifikat, og at det skal kunne likestilles med det å være beskyttet. I mange andre land har man ikke den muligheten, og da vil det bare være et tilbud til dem som er vaksinert eller til de som har gjennomgått sykdom. Det kan oppfattes som diskriminerende for andre. Nettopp av den grunn har vi ikke den modellen her til lands, sier Guldvog til Dagsavisen.

I Norge er det mulig å ta i bruk koronasertifikatet for arrangører som vil ha flere gjester og besøkende enn det som i utgangspunktet er tillat. Bislett Games og Pride-markeringen i Oslo er eksempler på arrangementer som nylig ble avholdt. Her kunne dobbelt så mange delta som det som ville vært tillatt ellers.

Guldvog sier det er vanskelig å ta avgjørelser rundt hvordan ordningen med vaksinepass skal brukes.

– Helsedirektoratet og FHI må ta mange vurderinger, og så er det regjeringen som fatter beslutningene basert på det, sier han.

Stor tillit i Norge

Demonstrantene ellers i Europa er en sammensatt gruppe. Både vaksineskeptikere og ytre høyre-tilhengere er blant dem som deltar i protestene.

Helseminister Høie mener den generelle tilliten blant det norske folk er hovedgrunnen til at det er lav vaksineskepsis her til lands. I tillegg tror han norske helsemyndigheters håndtering har hjulpet på.

– Mens vi i Norge kan basere oss på tillit og omfattende frivillighet, så er ikke det tilfellet i samme grad i andre land. Hvis vi også hadde tatt i bruk virkemidler som innebar mer mas og tvang, så ville vi nok også sett reaksjoner på det i Norge, sier han.

Det er svært usannsynlig at Norge vil utvide bruken av vaksinepass, fortsetter Høie. 40,8 prosent av nordmenn som er 18 år og eldre er nå vaksinert med andre dose, ifølge tall fra FHI.

– I Norge vil vi bruke vaksinepass så lenge det er nødvendig for å kunne åpne samfunnet enda mer, men det skal ikke brukes mer enn nødvendig. Det er et viktig vilkår. I Norge er det ikke aktuelt å stille krav til vaksinepass og vaksinering på samme måte som i noen andre land, sier Høie, og fortsetter:

– Det er fordi vi ønsker å ha et samfunn som er åpent for alle når vi kan det. Vi er heldige i Norge fordi en så stor andel av befolkningen frivillig vil vaksinere seg. Det er der nettopp det store problemet ligger for mange andre land.

Koronapass og protester

Myndighetene i flere europeiske land har den siste tida tatt nye grep eller innført nye lover, mange av dem i møte med økende koronasmitte. Såkalte koronapass, eller «green passes» kreves nå flere steder for dem som for eksempel vil spise inne på restauranter eller dra på kino.

Så langt har 13 EU-land lagt fram planer for hvor et slikt pass skal kreves og hvordan det skal håndheves, skriver Euronews. Tiltakene har møtt motbør flere steder, blant annet fra folk som mener det kan gi barer og restauranter mulighet til å diskriminere mot dem som ikke vil vaksineres.

I Frankrike ble en ny og omstridt koronalov vedtatt natt til mandag denne uka. Fra og med starten av august må alle som vil gå på restaurant og kafé, eller reise med fly og tog innenriks, vise fram et koronapass.

For å få koronapass må man enten være fullvaksinert, ha gjennomgått koronasykdom eller teste negativt. Frankrike hadde fra før innført krav om å vise fram koronapass for å besøke kinoer, museer eller svømmebasseng. Flere titalls tusen mennesker demonstrerte mot tiltakene lørdag, før den nye loven ble vedtatt.

Særlig det å utvide reglene slik at koronapass også kreves på steder som kafeer, kjøpesentre og på offentlig transport, har møtt motstand, skriver BBC. Mange franskmenn støtter likevel de nye kravene, og mener det er den eneste måten å unngå nok en nedstenging på.

Virus Outbreak France Holocaust Demonstranter viser motstand mot vaksinepass i Paris i Frankrike. Flere har gått så langt som å sammenlignet ordningen med apartheid-regimet i Sør Afrika og behandlingen av jødene under krigen. Franske myndigheter og antirasistiske grupper er blant de som har avfeid slike sammenligninger. (AP Photo/Michel Euler, File) (Michel Euler/AP)

Også andre europeiske land kan få lignende lover som Frankrike.

Italia innførte tidligere i år sitt «green pass». Fra og med 6. august må et slikt pass framvises for å få tilgang på museer, teatre, kinoer, utstillinger, svømmehaller og sportsarenaer. Det vil også kreves for å få spise inne på restauranter og barer, skriver La Repubblica. Også her har det vært demonstrasjoner mot myndighetene.

