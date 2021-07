Airbnb utestenger vert for å nekte utleie til vaksinert par

Det var i byen Victoria at australske Steve Carey og partneren ønsket å leie en leilighet for å feriere innenlands. Da han forsøkte å få leiligheten, skal verten ha spurt om han var vaksinert mot korona, skriver The Guardian.

Da Carey svarte at både han og partneren hadde fått sitt første stikk, skal verten ha respondert med at hun ikke kunne leie ut til paret, fordi hun mente vaksinen kunne føre til at vaksinerte smitter uvaksinerte med viruset. Denne påstanden er blitt grundig tilbakevist.

– Jeg aksepterer ikke noen vaksinerte personer, på grunn av rapporter om bivirkninger, skal verten ha sagt, før hun fortsatte:

– Det smitter også over på uvaksinerte personer og får dem til å føle seg uvel. Jeg er redd det er for eksperimentelt på dette stadiet og jeg må beskytte mine øvrige gjester. Jeg er lei meg for eventuelle ulemper.

I ettertid rapporterte Carey verten inn til Airbnb, men fikk beskjed av en kontaktperson for selskapet at det ikke var noe i deres retningslinjer som nektet verter å avvise personer vaksinert mot korona.

Da Guardian Australia kontaktet Airbnb for å kommentere, svarte selskapet at de hadde undersøkt saken og utestengt verten.

– Etter å ha avsluttet vår undersøkelse i denne saken, har vi suspendert den aktuelle oppføringen, sa Derek Nolan, Airbnbs leder for samfunnskontakt i Australia, til avisa.

– Det er viktig at alle følger offisielle helseråd fra lokale myndigheter, mens vi fortsetter å gjøre vår del for å bekjempe covid-19, fortsatte han.

Verten som ble utestengt har ikke ønsket å svare på Guardian Australias forespørsler.

