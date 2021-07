Nord-Korea og Sør-Korea gjenopptar kontakten

Nord-Korea kuttet alle kommunikasjonskanaler med Sør-Korea i juni i fjor og sprengte også et kontor for samarbeid med Sør-Korea. Bakgrunnen var at sørkoreanske aktivister sendte et stort antall løpesedler over grensa til Nord-Korea ved hjelp av ballonger.

Lederne i nord og sør har utvekslet brev siden april med mål om å forbedre båndene på den koreanske halvøya.

Nå gjenopprettes den direkte kommunikasjonen som et første steg, og kommunikasjonskanalen ble testet tirsdag morgen, opplyser den sørkoreanske presidentens kontor.

– I henhold til avtalen som er undertegnet av våre to ledere, reåpner interkoreansk kommunikasjon fra 27. juli k. 10, heter det i en melding fra det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Byrået legger til at lederne har bestemt seg for å stole på hverandre igjen så snart som mulig og utvikle forholdet videre.

