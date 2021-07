FN frykter tap av sivile liv uten sidestykke i Afghanistan

Volden har økt siden begynnelsen av mai da opprørerne giret opp sin offensiv i tråd med at tilbaketrekkingen av styrker fra USA og Nato startet.

I en rapport fra FN-kontoret UNAMA i Kabul mandag heter det at tapene i første halvdel av 2021 trolig er de høyeste siden kontoret begynte med sine rapporter for 10 år siden.

FN opplyser at det i første halvdel i år ble registrert 1.659 drepte sivile og 3.254 skadde, en økning på 47 prosent fra samme periode i fjor. 32 prosent av de sivile tapene er barn.

FN presiserer at afghanske regjeringsstyrker og regjeringsvennlige grupper står bak en firedel av dødsfallene.

[ Her øker dødstallene selv om smitten avtar ]

Venter store tap

– Vi venter et tapstall uten sidestykke dette året, og også et høyt antall skadde og lemlestede, dersom ikke voldsbølgen blir bremset, sier lederen for kontoret, Deborah Lyons.

Økningen var særlig sterk i mai og juni, den perioden da Taliban for alvor satte i gang sin offensiv flere steder i landet samtidig.

– Det er særlig sjokkerende at kvinner, jenter og gutter utgjør halvparten av alle sivile ofre, sier Lyons.

[ Ekspert om tiltakene mot radikalisering: Dette betyr familie, politiet og PST (+) ]

– Barn mister verdifull tid

Redd Barnas landdirektør for Adfghanistan, Chris Nyamandi, sier at Afghanistan er et av de farligste steder i verden for barn og at de siste tallene er nok et sjokkerende uttrykk for at verdenssamfunnet har mislyktes i arbeidet med å beskytte dem.

– Istedenfor å utsatte barn for vold, burde partene sikre at de kommer tilbake til skolen så snart som mulig. Barn mister verdifull tid både på grunn av kampene og covid-19. For barn i Afghanistan er utdanning den eneste vei ut av disse ødeleggelsene, sier Nyamandi.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen