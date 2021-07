Amnesty vil ha forbud mot salg av overvåkingsteknologi

NSO Group har i årevis solgt programvare, kjent under navnet Pegasus, som kan benyttes til å overvåke gjennom fjernstyring av både kamera og mikrofon på folks mobiltelefoner.

Selskapet hevder spionprogrammet kun er ment brukt mot kriminelle og terrorister, men avsløringer har vist at undertrykkende regimer også har benyttet det mot journalister, menneskerettsaktivister og andre lands statsledere.

Amnesty har sammen med en rekke medier vært med på å avdekke omfanget av overvåkingen, som de mener har avdekket «en global menneskerettskrise».

Krever moratorium

Organisasjonen advarer nå mot «den ødeleggende effekten den dårlig regulerte spionvareindustrien har på menneskerettighetene verden over» og krever et øyeblikkelig midlertidig forbud, et såkalt moratorium på alt salg, all overføring og all bruk av slikt utstyr.

– Ikke bare medfører det en risiko og skader dem som på ulovlig vis blir gjenstand for slik overvåking, det har også destabiliserende følger for globale menneskerettigheter og for sikkerheten i det digitale rom, sier Amnestys generalsekretær Agnès Callamard.

Farlig industri

Israelske NSO Group er bare ett av mange selskaper som tilbyr slik spionvare, påpeker hun.

– Dette er en farlig industri som har operert på grensen til det lovlige i altfor lenge, og man kan ikke tillate at dette fortsetter, sier Callamard.

– Det trengs øyeblikkelig strengere regulering av overvåkingsindustrien, og de må stilles til ansvar for menneskerettsbrudd og overgrep, sier hun.

Politikere og journalister

I samarbeid med medier som Washington Post, Guardian og Le Monde har Amnesty identifisert 50.000 telefonnumre som kan ha vært gjenstand for overvåking ved hjelp av Pegasus-programmet.

Blant numrene var også telefonen til Frankrikes president Emmanuel Macron og 13 andre statsledere og statsoverhoder, 600 folkevalgte politikere, 180 journalister, 85 menneskerettsaktivister og 65 næringslivsledere.

En vekker

Macron innkalte fredag det franske sikkerhetsrådet til hastemøte og opplyste at han som følge av avsløringen har byttet både telefon og telefonnummer.

– Det faktum at politiske ledere selv kan ha blitt et offer for spionprogrammet, vil forhåpentligvis fungere som en vekker både for dem og for verdens land om å regulere denne industrien, sier Callamard.

