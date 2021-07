Begravelsen til Haitis president preget av uro

Den statlige begravelsen skjer nord i landet i den historiske byen Cap-Haitien, som har blitt stadig mer urolig etter drapet 7. juli.

På tross av svært strenge sikkerhetstiltak, ble det gjennom seremonien hørt skudd utenfor begravelsen. Det førte til at den amerikanske delegasjonen, som var ledet av landets FN-ambassadør Linda Thomas Greenfield, forlot begravelsen raskt. Det samme gjorde FNs spesialutsending til Haiti, Helen La Lime.

Begravelsen varte i flere timer, og Moïses kiste ble dekket av det haitiske flagget, presidentbåndet og blomster.

Situasjonen i Haiti, som var spent allerede før presidenten ble drept i sitt hjem for to uker siden, har forverret seg kraftig etter drapet.

Kona talte

En etter en kondolerte representanter for utenlandske regjeringer Moïses enke Martine, som også ble såret i angrepet som kostet ektemannen sin livet.

Hun hadde armen i fatle og hadde på seg en svart hatt. Enken hadde tilbrakt ti dager på et sykehus i Miami i Florida, der hun ble fløyet etter angrepet.

– Hva hadde han gjort for å fortjene en slik straff? spurte hun i følelsesladd tale. Hun langet ut mot haitisk politikk, som hun kalte råtten og urettferdig.

Hennes lovprisning av Moïse kunne tilsi at han var en populær mann i Haiti, noe han ikke var. Mange har anklaget ham for dårlig ledelse, men også for å ikke tre til side.

Brukte tåregass

Reuters skriver at politiet brukte tåregass mot demonstranter utenfor, mens flere øyevitner sier til nyhetsbyrået at de hørte lyden av skudd.

Det har ifølge Reuters ikke kommet meldinger om sårede, og ingen i begravelsen skal være i fare. forlot også begravelsen, ifølge Miami Herald.

Da landets politisjef Leon Charles ankom begravelsen, rett før den skulle begynne, ropte folkemengden: «Drapsmann», mens andre spurte om hvor presidenten var, skriver avisen.

Presidenten ble drept i sitt hjem av en gruppe leiesoldater, de fleste fra Colombia. Han ble 53 år gammel. Mange av detaljene om angrepet er fortsatt uklare.