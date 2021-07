Legemiddelselskaper kan betale 230 milliarder i opioid-forlik

Legemiddelleverandørene McKesson Corp, Cardinal Health Inc og AmerisourceBergen Corp ventes å betale til sammen 21 milliarder dollar over 18 år, melder nyhetsbyrået Reuters.

Legemiddelprodusenten Johnson & Johnson (J & J) vil på sin side måtte punge ut med 5 milliarder dollar over 9 år, ifølge forslaget til forlik med blant andre påtalemyndigheten i New York.

Til gjengjeld droppes rundt 4.000 søksmål mot de fire selskapene i en rekke domstoler rundt om i USA.

Pengene vil bidra til å hjelpe folk både her og i resten av USA som sliter med opioid-avhengighet.

Opioidkrisen har krevd over 500.000 menneskeliv i USA de siste 20 åra. Leverandørene er anklaget for slapp kontroll som bidro til at enorme mengder vanedannende smertestillende ble kanalisert ulovlig. J & J anklages for å ha underkommunisert i markedsføringen hvor avhengighetsskapende opioider er.

Selskapene har avvist anklagene.

Forliket er et resultat av to år med dragkamp. Det må godkjennes av et tilstrekkelig antall delstater og distrikter før det kan tre i kraft. New York har alt gitt grønt lys, mens de øvrige delstatene har 30 dager på seg og distriktene får 150 dager.

Blant dem som mener forliket er for dårlig og alt har satt ned foten, er delstaten Washington, som velger å ta oppgjøret med legemiddelgigantene i domstolene.

