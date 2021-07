Trump-medarbeider anklages for å være agent for Emiratene

Investoren Thomas Barrack omtales av The New York Times som en nær venn av Trump og en av hans viktigste pengeinnsamlere i valgkampen i 2016.

74 år gamle Barrack er blant tre menn som er tiltalt i en føderal domstol i New York for forsøk på å påvirke utenrikspolitikken uten å registrere seg som lobbyister for De forente arabiske emirater. Dette skjedde angivelig både under valgkampen i 2016 og etter at Trump ble USAs president.

Uavhengig mellommann

Tiltaltes advokat Matthew Herrington har foreløpig ikke svart på nyhetsbyrået Aps forespørsel om kommentar. Barrack skal etter planen møte i en føderal domstol sør i California for å få presentert anklagene.

En talsperson for Barrack har tidligere sagt at han opptrådte som en uavhengig mellommann mellom ledere i land i Persiabukta og Trumps valgkamp og senere administrasjon – ikke på vegne av utenlandske myndigheter.

Sju tiltalepunkter

Føderal påtalemyndighet og FBI har etterforsket Barrack i neste tre år, og tirsdag ble han og en av de andre tiltalte pågrepet, en 27 år gammel tidligere toppsjef i Barracks selskap. Tredjemann er en emiratisk forretningsmann med nære bånd til myndighetene i Emiratene.

De tre er tiltalt på sju punkter, inkludert sammensvergelse, obstruksjon av rettsvesenet og for å ha kommet med en rekke feilaktige uttalelser under et avhør med føderale etterforskere i juni 2019.

– De tiltalte dro gjentatte ganger fordel av Barracks vennskap og tilgang til en kandidat som endte med å bli valgt til president, høytstående myndighetspersoner og amerikanske medier, for å fremme de politiske målene til en utenlandsk regjering uten å avdekke hvor lojaliteten i realiteten lå, sier fungerende visestatsadvokat Mark Lesko i en uttalelse tirsdag.

Advarer alle

Han omtaler de påståtte handlingene som et svik mot tidligere president Trump og andre tjenestemenn.

– Gjennom denne tiltalen advarer vi alle – uavhengig av deres rikdom eller opplevde politiske makt – om at justisdepartementet vil håndheve forbudet mot den slags ikke oppgitt utenlandsk innflytelse, heter det i uttalelsen fra påtalemyndigheten.

