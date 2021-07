Rekordmange migranter tok sjøveien til England

Forrige dagsrekord var på 416 migranter. Den ble satt i september i fjor, ifølge opplysninger som det britiske nyhetsbyrået PA har innhentet.

Flere migranter, inkludert kvinner og barn, ble sett gående på land ved byen Kent, mens andre ankom andre steder langs kysten.

Rundt 50 migranter hadde krysset kanalen i en enkelt båt som lå i vannkanten. Det antas at den hadde lagt ut fra det nordlige Frankrike eller Belgia.

Denne sommeren har et høyt antall migranter fortsatt å ankomme sørøstkysten av England, til tross for at innenriksminister Priti Patel har lovet å gjøre alt for å stanse trafikken.

Samme dag som migrantene ankom, ble det i Parlamentet blant annet diskutert muligheter for å opprette migrasjonssentre i tredjeland, slik Australia gjør.

Tidligere statsminister Theresa May sa at forslaget ble vurdert da hun var innenriksminister, men at det ble avvist av praktiske årsaker.

