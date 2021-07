Rapport: Kan være ti ganger så mange koronadødsfall i India

– Heller enn hundretusener, er det reelle tallet trolig flere millioner, noe som gjør at dette er Indias verste tragedie siden uavhengigheten, heter det i rapporten.

Det er registrert 414.000 koronadødsfall i India, men rapporten anslår at det har vært mellom 3 og 4,7 millioner koronarelaterte dødsfall i landet mellom januar 2020 og juni 2021.

Forskerne bak rapporten har blant annet vurdert blodtester som viser utbredelse av smitte og sammenlignet det med dødsrater globalt. I tillegg har de sett på registre over fødsels- og dødsrater i flere delstater.

Rapporten er ført i pennen av Arvind Subramanian, som er tidligere økonomisk rådgiver for den indiske regjeringen, og to forskere fra Harvard University og Center for Global Development.

