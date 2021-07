Kontroversiell republikaner midlertidig utestengt fra Twitter

– Vi tok grep mot twitter-kontoen for brudd på Twitters regler, særlig for retningslinjene om misvisende informasjon om covid-19, sier en talsperson for Twitter til New York Times.

Marjorie Taylor Greene hevder i en uttalelse at teknologigigantene jobber sammen med Det hvite hus for å angripe ytringsfriheten.

Republikaneren har lenge vært en omstridt kritiker av koronarestriksjoner og vaksinering. Hun sammenlignet tidligere i sommer påbud om munnbind med holocaust, en uttalelse hun senere beklaget.

Twitters avgjørelse om å utestenge Greene kommer etter at president Joe Biden ba sosiale medier-selskaper om å gjøre mer for å bekjempe desinformasjon om vaksinering.

