Ti skadd da bil kjørte på fortau i Marbella

To av de skadde ble brakt til et større sykehus i Malaga, en av dem med alvorlige skader. De resterende fikk behandling på et lokalt sykehus.

Lokale myndigheter sier at de ikke tror terrorisme var motivet bak villkjøringen mandag. Bilføreren, som er en 30 år gammel spansk mann, ble pågrepet på stedet. Ifølge avisen El Español skal han ha hatt med seg foreldrene sine i bilen.

Videoer fra ulykkesstedet viser ambulanser og politibetjenter i arbeid, mens servitører fra restaurantene ryddet opp eller hjalp personer på bakken.

Hendelsen fant sted midt på ettermiddagen da området var fullt av kunder som spiste lunsj.

