Mann dømt til fengsel for stormingen av Kongressen

Mannen er den første som får ubetinget fengselsstraff etter stormingen. En kvinne fra Indiana har tidligere blitt dømt, men hun fikk betinget fengsel, samfunnstjeneste og bot.

[ Republikanerne satte stopper for 6. januar-kommisjon ]

Mannen erklærte seg skyldig i kriminelle forhold, blant annet sammensvergelse og opprør, etter en avtale med påtalemyndigheten i juni.

Under domsopplesningen mandag beklaget mannen handlingene sine og sa at han skammet seg over å ha deltatt i stormingen.

[ Demokrater stakk fra Texas for å hindre avstemming om omstridt valglov ]

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]