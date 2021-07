Kina anklages for hackerangrep mot Microsofts epostprogramvare

I tillegg til angrepet mot Microsofts Exchange-serverprogram mener USA og flere andre land at Kina står bak en rekke cybertrusler, inkludert løsepengevirusangrep fra regjeringstilknyttede hackere. Det er fremsatt krav om millioner av dollar i løsepenger etter slike angrep.

Ifølge en ikke navngitt amerikansk tjenestemann har Kinas departement for statssikkerhet brukt kriminelle hackere, som har drevet utpressing og tyveri på nettet for egen vinning.

Norge, EU og Storbritannia

Mandag kunngjorde USAs justisdepartement siktelser mot fire kinesiske borgere, som påtalemyndigheten mener har jobbet sammen med det kinesiske departementet i et hackerangrep mot titalls datasystemer, inkludert angrep mot bedrifter, universiteter og offentlige institusjoner.

Microsoft Exchange-angrepet "[utført] av statsstøttede grupper i Kina, viser en uforsvarlig, men velkjent atferd», sier Storbritannias utenriksminister Dominic Raab.

Spionasje og tyveri

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier hackingen ble «utført fra kinesisk territorium og at målet var spionasje og tyveri av opphavsrettslig beskyttet materiale».

På spørsmål om hackingen av Microsoft Exchange sier en talsmann for Kinas utenriksdepartement at landet «er sterkt imot og kjemper mot cyberangrep og nettyveri i alle former». Talsmannen advarer samtidig og sier at det å legge skylden på noen for nettangrep må være basert på beviser, ikke «grunnløse beskyldninger».

I Norge sier regjeringen at datainnbruddet mot Stortingets epostsystem i mars ble utført fra Kina. Kinas ambassadør til Norge er kalt inn på teppet.

Overrasket

Den amerikanske kunngjøringen viser hvilken trussel Kina kan utgjøre på nettet, samtidig som myndighetene i USA har brukt store ressurser på å bekjempe russiske angrep med løsepengevirus, blant annet mot infrastruktur, inkludert en viktig oljeledning nylig.

Angrep med løsepengevirus fra hacker tilknyttet kinesiske myndigheter overrasket den amerikanske regjeringen, sier en høyt plassert tjenestemann. samtidig gir den et innblikk i det han omtaler som «den aggressive atferden vi ser fra kinesisk hold».

Russiske hackere

Kriminelle russiske gjenger har vært involvert i de fleste store angrepene den siste tiden. USA har noen ganger sett koblinger mellom russisk etterretning og enkelthackere, men at Kinas myndigheter leier inn kriminelle hackere «for å drive ikke godkjente cyberoperasjoner globalt, er noe helt eget», sier tjenestemannen.

Mandag la FBI og Det nasjonale sikkerhetsbyrået NSA og en amerikansk nettsikkerhetsmyndighet ut konkrete råd om hvordan myndigheter og bedrifter kan beskytte seg.

