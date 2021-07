To barn såret i skyteepisode sør for Stockholm – ni pågrepet

I 20-tiden lørdag kveld fikk Stockholm-politiet melding om at det hadde vært en skyteepisode i boligområdet Visättra i kommunen Huddinge. To barn som var ute og lekte i området, ble truffet av skudd i beina, ifølge svensk politi.

Ifølge Expressen ble barna, som ifølge flere svenske medier skal være fem og seks år, truffet i beina.

– Vi vet ikke hva intensjonen var, om dette var et bevisst skudd eller et vådeskudd, og vi vet ikke hvem som var målet for skytingen i utgangspunktet og hvorfor barna var på dette stedet, sier fungerende rikspolitisjef Mats Löfving.

Politiets talsperson Helena Boström Thomas sier til Expressen at de ikke tror at barna var mål for skuddene.

– Opprørt

– Jeg blir selvfølgelig opprørt, men samtidig må vi ha litt tålmodighet. Akkurat nå er vi i en akutt situasjon der vi ikke har svar på alle spørsmål, sier fungerende rikspolitisjef Mats Löfving.

Han synes det er for tidlig å kommentere det faktum at de to som ble truffet av skuddene, var barn. Politiet har blant annet gått fra dør til dør i området i jakten på svar om hva som har skjedd.

– Jeg vil ha flere svar før jeg kan gå inn i denne hendelsen, sier Löfving.

Ni pågrepet

Joakim Gustafsson, som er talsperson for svensk påtalemyndighet, sier at ni personer er pågrepet. De er mistenkt for grov vold og brudd på våpenloven. Politiet oppga tidligere at det var personer som var mistenkt for drapsforsøk, men det er ennå ikke klart om det vil komme slike siktelser.

Blant alle de pågrepne er det koblinger til organisert kriminalitet, ifølge politiet. Politiet holdt søndag formiddag på med avhør av de mistenkte, og det er mulig at det vil bli pågrepet flere.

For rundt to uker siden ble en mann i midten av 20-årene skutt og drept i Flemingsberg. Ifølge politiet er det for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom helgens hendelse og drapet.

– Forbannet

Statsminister Stefan Löfven skriver på Facebook at hendelsen gjør ham fortvilet og forbannet.

– Denne hensynsløse volden som skremmer hele nabolag, er forferdelig. Å bruke vold i et område der barn oppholder seg, viser hensynsløshet. Alle barn har rett til et liv uten vold, skriver han.

Löfven skriver også at politiets arbeid fortsetter med full styrke, og at hans tanker går til de berørte barna og deres pårørende.

