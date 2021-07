Opec er enige om å øke oljeproduksjonen fra august

De 23 landene i gruppen Opec+ skal øke oljeproduksjonen med 400.000 fat per dag hver måned fra august, ifølge en uttalelse.

De forente arabiske emiraters energiminister Suhail al-Mazrouei sier etter det digitale møtet at det var full enighet mellom partene. Forhandlingene om å gradvis fjerne produksjonskutt som ble innført under pandemien, sto imidlertid tidligere i juli i stampe.

– Det som samler oss er mye mer enn det man skulle tro, sa Saudi-Arabias energiminister, Abdulaziz bin Salman.

Oljeprisen falt kraftig i de innledende fasene av koronapandemien, men utviklingen har snudd den siste tiden.

Dermed får Emiratene nå produsere 3,5 millioner fat råolje hver dag fra og med mai 2022.

Løser avtale med små produksjonsøkninger

Etterspørselen etter olje steg kraftig i juni, og et økende antall vaksinerte sørger for at den økonomiske aktiviteten opprettholdes.

Det internasjonale energibyrået IEA anslår at etterspørselen økte med 3,2 millioner fat per dag forrige måned. Det tilsvarer mer enn en tredel av fallet i etterspørselen i hele 2020.

Enigheten betyr at en uenighet mellom Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, som tidligere i juli hindret en avtale, er løst, i alle fall inntil videre. Emiratene ønsket en større kvote for egen produksjon. Dette fikk de sammen med Irak, Kuwait, Russland og Saudi-Arabia.

Dermed får Emiratene nå produsere 3,5 millioner fat råolje hver dag fra og med mai 2022.

[ Vil ikke ha barn før klimakrisen er løst: – Jeg driver med politikk fordi jeg tror vi kan klare å snu i tide ]

Kan holde Opec+ sammen

Landene er blitt enige om å vurdere produksjonen på nytt i desember.

Konsekvensene av den økte produksjonen for forbrukerne er vanskelige å forutse, men mye tyder på at sjansen nå er større for en dempet prisvekst.

I uttalelsen la Abdulaziz vekt på at Opec+-gruppa kan holde sammen også etter at produksjonskuttene utløper neste år. Opec+ ble dannet da det i hovedsak arabiske og afrikanske Opec la til land som Russland, Mexico og Malaysia i 2016, da prisene falt kraftig på grunn av økende amerikansk oljeproduksjon.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen