USAs forsvarssjef fryktet Trump-kupp

General og generalstabssjef Mark Milley oppfattet det at Trump nektet å godta nederlaget i valget som et mulig tegn på at han hadde til hensikt å bruke enhver metode for å bli sittende med makten.

Det kommer fram av utdrag fra en ny bok om Trumps siste tid som president, som er skrevet av Washington Post-journalistene Carol Leonnig og Philip Rucker.

– Dette er et riksdagsøyeblikk. Evangeliet til Der Führer, sa Milley til sine medarbeidere, ifølge boka.

I 1933 brukte Hitler en mistenkelig brann i riksdagen som påskudd til å suspendere borgerrettighetene og samle makten i sin regjering, noe som åpnet for at nazistene tok all makt i Tyskland.

Da Trump oppfordret sine tilhengere til å marsjere i Washington i november, fryktet Milley, som selv var utnevnt av Trump, at presidenten kalte ut «brunskjorter i gatene», ifølge boka.

Planla å motsette seg kupp

Og da Trump fortsatte å hevde, uten noe bevis, at valget ble stjålet fra ham, og deretter begynte å planlegge en ny demonstrasjon i Washington 6. januar, la Milley og andre toppoffiserer planer om å gå av, en etter en, for å signalisere at de ikke ville være med på noe kupp fra den avgående presidentens side.

– De kan prøve seg, men de skal faen meg ikke lykkes, sa Milley til sine medarbeidere.

– Dette kan ikke gjøres uten de militære, ikke uten CIA og FBI. Det er vi som er gutta med våpnene, sa han.

Boka «I Alone Can Fix It», som utgis neste uke, legger fram den hittil mest skremmende beretningen innenfra administrasjonen om hvordan Trump nektet å godta at han tapte valget for Joe Biden.

Nektet å sende soldater mot demonstranter

Milley hadde allerede tidligere på året motsatt seg Trumps ønske om å sette inn de militære mot Black Lives Matter-demonstrasjonene i en lang rekke amerikanske byer.

Det ønsket fra Trumps side vakte for alvor Milleys dype skepsis til presidentens motiver, særlig etter valget, da Trump begynte å fjerne toppfolk i administrasjonen og sette inn sine egne, inkludert i Pentagon, selv om han bare hadde få uker igjen som president.

– Milley sa til staben sin at han trodde Trump fyrte opp under uro, kanskje i håp om å få et påskudd til å iverksette opprørsparagrafen (Insurrection Act) og kalle opp de militære, sa han, ifølge boka.

