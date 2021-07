212 døde i Sør-Afrika: Presidenten skylder på «fiender av demokratiet»

– Vi vil ikke tillate noen å ødelegge vårt demokrati. Dette er et hardt tilkjempet demokrati, og vi vil ikke la dem ødelegge det. Vi er klare til å forsvare vårt land og forsvare vårt demokrati, sa landets president, Cyril Ramaphosa, til reportere på fredag, ifølge The Guardian.

Han la til:

– Vi vil ikke tillate anarki og kaos å utfolde seg i vårt land.

Voldsomme protester

Den siste uka har Sør-Afrika opplevd de voldeligste opptøyene siden avskaffelsen av apartheidregimet i 1994, da landets svarte majoritet fikk stemmerett og regjeringsmakt.

Uroen brøt ut som følge av fengslingen av tidligere president Jacob Zuma, som ble dømt til 15 måneders fengsel for å ha nektet å møte en granskningskommisjon og svare på anklager om korrupsjon under hans presidentperiode.

Opptøyene har ført til plyndringer av supermarkeder og kjøpesentre og skader på infrastruktur som havner, jernbaner og veier.

Sikkerhetseksperter har mistenkt en tilsiktet kampanje med sabotasje for å gjøre landet uregjerlig.

Fredag oppjusterte myndighetene antallet døde til 212 mennesker. Tidligere i uka rapporterte myndighetene i Jacob Zumas hjemprovins, KwaZulu-Natal, at det er gjort skade for nærmere 600 millioner kroner.

Et ødelagt kjøpesenter i byen Durban i regionen KwaZulu Natal. (AP Photo/AP)

Skylder på Zuma-lojalister

Nåværende president Ramaphosa, besøkte fredag provinsen KwaZulu-Natal, som ligger sør-øst i landet, mellom mini-landene Lesotho og Eswatini. Dette var presidentens første besøk på bakken siden uroen brøt ut i landet.

Til reportere uttalte presidenten at bølgene med protester og plyndringer var planlagt av fiender av demokratiet med hensikt å skape kaos. Ramaphosa sa også at myndighetene har identifisert «et stort antall» av dem som planla og koordinerte volden.

Myndighetene mistenker blant annet støttespillere lojale til tidligere president Zuma og hans nære medhjelpere for å organisere volden.

I 2018 ble Zuma erstattet av Ramaphosa og forrige uke gikk han selv til politiet for å sone fengselstiden på 15 måneder. Fengslingen av den tidligere presidenten var en seier for Ramaphosa, som leder en mer moderat og pragmatisk fløy i regjeringspartiet African National Congress (ANC).

Zumas støttespillere sier selv at han er et offer for en heksejakt orkestrert av politiske motstandere. Den 79 år gamle eks-presidenten har lenge forholdt seg populær blant mange fattige sør-afrikanere, spesielt i KwaZulu Natal.

Tidligere president i Sør-Afrika, Jacob Zuma (Shiraaz Mohamed/AP)

Har sendt soldater

Over 10.000 soldater har blitt plassert på gatene for å bistå politiet, med pansrede kjøretøy i enkelte områder.

– Det er ikke lenger bare tyveri, dette er økonomisk sabotasje, sa sjefen for de væpnede styrkene, generalløytnant Rudzani Maphwayana, til soldater i Johannesburg, før han la til:

– Det er en trussel for vårt folk, så dere må gjenopprette den friheten.

Over 200 kjøpesentre har blitt ødelagt, skadet eller plyndret. En rekke telekommunikasjonstårn har blitt satt ut av spill og havneanlegg har angivelig blitt skadet. Angrep på kjemiske anlegg har ført til farlige og forurensende utslipp.

I tillegg har en rekke fabrikker som produserer mat og medisin blitt plyndret. I kombinasjon med angrep på klinikker, har det resultert at hundretusener med kroniske lidelser i KwaZulu Natal, ikke får medisiner. Dette er regionen med noen av de høyeste forekomstene av HIV i verden.

