Gjenåpning har ført til mer vold mot kvinner

Flere land rystes nå av brutale volds- og overgrepssaker, deriblant Frankrike der en kvinne nylig ble brent levende av eksmannen.

I Sverige er fem kvinner drept på tre uker, og i Spania er det siden gjenåpningen i mai i snitt blitt drept en kvinne hver tredje dag. Det er tre ganger så mange som tidligere.

I Belgia er 13 kvinner drept siden april, sammenlignet med 24 i hele 2020. I Frankrike ble 56 kvinner drept i første halvår, mot 46 i samme periode året før.

Endelig statistikk foreligger ikke i noen av disse landene, men trenden synes klar.

En ny pandemi

– Når kvinner får mer frihet, føler overgriperne at de mister kontroll og reagerer med mer ekstrem vold, sier Victoria Rosell, som leder den spanske regjeringens arbeidsgruppe mot kjønnsvold.

– Gjenåpningen har avdekket en ny pandemi: Mannlig voldsbruk, sier hun.

Spania var i 2004 først i Europa med å vedta en lov mot vold i hjemmet, der offerets kjønn er en skjerpende faktor når de ansvarlige dømmes.

Statsminister Pedro Sánchez gjentok nylig at han en gang for alle vil ha slutt på det utbredte kvinnehatet som ofte koster liv.

Mer vold i hjemmet

Portforbud og nedstengning har tvunget millioner av europeere til å holde seg hjemme, noe som trolig har ført til mer vold i nære relasjoner. Mange av ofrene har ikke kunnet melde ifra, og uten sosial omgang med andre har de måttet lide i stillhet.

Krisetelefoner i flere land har meldt om økning i antall henvendelser, blant annet i Spania. I løpet av de tre første månedene med nedstengning økte antallet som ba om hjelp, med 58 prosent, sammenlignet med samme periode året før.

Kunne ikke ringe

Antallet som tok kontakt via nettet for å be om hjelp i all stillhet, økte med hele 458 prosent, viser tall fra det spanske likestillingsdepartementet.

– Dette viser hvordan kvinner ikke kunne ringe fra hjemmet, sier Rosell.

Det samme var tilfelle i Tyskland, der antallet som tok kontakt for å søke hjelp, nådde toppen i april og mai i fjor.

I Storbritannia mottok krisetelefonen NGO Refuge dobbelt så mange henvendelser mellom våren 2020 og februar 2021, som i peroden før.

Kreative løsninger

Flere land kom opp med kreative løsninger for å gi kvinner mulighet til å søke hjelp uten at voldelige menn fikk vite om det.

I Italia kunne kvinner ringe politiets alarmsentral og bestille en pizza margarita, og en patrulje ville straks vite hva det dreide seg om og rykke ut til adressen det ble ringt fra.

I Spania kunne voldsutsatte kvinner gå på apotek, som fikk holde åpent under nedstengningen, og be om «en lilla maske». De ansatte visste da hva dette betød og kunne kontakte politiet.

Færre drap

Til tross for at flere kvinner varslet om vold i hjemmet under nedstengningen, falt imidlertid antallet drap og anmeldelser, konstaterer Angeles Carmona, som leder det statlige senteret for vold i hjemmet og kjønnsbasert vold i Spania.

Det overrasker ikke Angeles Jaime de Pablo, som leder Themis, en spansk organisasjon for kvinnelige jurister. Kombinasjonen av hjemmekontor og mangel på sosial omgang med andre skapte «ideelle forhold for å utøve voldelig kontroll», mener hun.

At den dødelige volden mot kvinner har økt etter gjenåpningen, er derfor som forventet, mener de Pablo.

Økt risiko

Under normale omstendigheter skjer slik vold vanligvis i forbindelse med skilsmisser og samlivsbrudd, eller når en tidligere partner innleder et forhold til en annen, men slike situasjoner har det vært færre av under pandemien.

– Straks unntakstilstanden og nedstengningen var over, tok mange ofre saken i egne hender og bestemte seg for å dra. Det er da risikoen øker, og vi begynner å se slike drap, sier den spanske sosiologen Carmen Ruiz Repullo.

