Den nederlandske journalisten Peter de Vries er død

64-åringen ble truffet i hodet og har siden kjempet for livet, som ikke sto til å redde.

– Peter kjempet til det siste, men han tapte kampen, opplyser familien til den nederlandske TV-stasjonen RTL.

De Vries var en av Nederlands mest kjente krim- og gravejournalister og hadde blant annet hatt sitt eget TV-program.

Han ble skutt da han forlot et TV-studio i sentrum av Amsterdam 6. juli, etter å ha vært gjest i programmet RTL Boulevard.

To pågrepet

To menn ble pågrepet kort tid etter attentatet og sitter i varetekt. Den ene av dem, en 21 år gammel nederlandsk mann, mistenkes for å ha skutt 64-åringen, mens en 35 år gammel polsk mann bosatt i Nederland mistenkes for å ha kjørt fluktbilen.

Familiemedlemmer av 21-åringen har fortalt at han ble lovet 150.000 euro, over 1,5 millioner kroner, av en kriminell bande for å drepe de Vries.

Narkotopp

De Vries har den siste tiden vært rådgiver for et av aktoratets stjernevitner i saken mot den antatte narkotoppen Ridouan Taghi.

Marokkanskfødte Taghi, som lenge var Nederlands mest ettersøkte mann, ble pågrepet i Dubai i desember 2019 og utlevert til Nederland få dager senere. Han står nå for retten, tiltalt for å ha beordret flere drap og drapsforsøk.

Flere drap

Stjernevitnets advokat, Derek Wiersum, ble skutt og drept utenfor hjemmet sitt i september 2019 etter gjentatte ganger å ha krevd bedre beskyttelse for seg selv og klienten.

Vitnets bror ble drept da det ble kjent hvem som var aktoratets stjernevitne i saken mot Taghi.

De Vries ble selv truet på livet flere ganger og hadde i perioder politibeskyttelse. I 2016 anmeldte han drapstrusler han fikk fra en av mennene som var involvert i bortføringen av ølmagnaten Freddy Heineken.

