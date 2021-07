Algeries president benåder demonstranter

Det skriver Reuters.

I 2019 brøt det ut demonstrasjoner som førte til at Algeries forrige president, Abdelaziz Bouteflika, trakk seg, og at en rekke høytstående tjenestemenn ble arrestert som følge av korrupsjon.

Fredelige protester

De algeriske demonstrasjonene, også kalt Hirak-bevegelsen, begynte seks dager etter at daværende president Bouteflika annonserte sitt kandidatur for sin femte presidentperiode.

Medvirkende årsaker varierte fra politisk korrupsjon og valgfusk, til arbeidsledighet og begrensninger av pressefriheten.

Demonstrasjonene var fredelige og selv uten en sentralisert ledelse i Hirak-bevegelsen, førte protestene til at militæret insisterte på Bouteflikas avgang i april 2019.

Benåding av demonstranter

Protestene resulterte i over 1200 arrestasjoner, hvorav flere journalister. Myndighetene bannlyste senere protester for å hindre spredning av koronaviruset, som førte til ytterligere arrestasjoner av demonstranter som trosset forbudet.

I februar i år ble over 30 aktivister benådet som følge av en presidentordre fra president Tebboune. De ytterligere 101 benådingene som skjedde onsdag markerer Algeries 59 års jubileum for landets uavhengighet fra Frankrike.

President Tebboune ble valgt desember 2019 på en plattform for økonomiske og politiske reformer. Han har oppfordret opposisjonen til å jobbe for dialog for å fremme stabilitet.

Sent i fjor stemte algeriere i en folkeavsteming for en ny grunnlov for å gi statsministeren og parlamentet en større rolle. Valget var preget av lav valgdeltakelse etter en boikott-aksjon fra opposisjonen.

