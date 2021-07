Maduro åpner for at Venezuela-samtaler initiert av Norge skal avholdes i Mexico

– Norge har fremmet en internasjonal dialog basert i Mexico, og vel, vi er enige om det, sa Maduro da han møtte parlamentarikere i presidentpalasset Miraflores i Caracas, ifølge AFP.

Forhandlingene mellom Maduro-regjeringen og opposisjonen, som også Norge var med på som megler, brøt sammen i 2019.

– Det vi ikke er enige om, er at noen av dem som ønsker å delta i dialogen, forbereder statskupp, finansiering av kriminelle, terroristangrep og planlegger politiske attentater, sa Maduro.

Maduros gjenvalg i 2018 har ikke blitt anerkjent av den hjemlige opposisjonen og rundt 60 land. USA har trappet opp sanksjonene mot Venezuela, noe som har sendt landet dypere inn i den politiske, økonomien og humanitære krisen det allerede befant seg i.

Var på besøk i februar

I begynnelsen av februar var en norsk delegasjon på besøk i Caracas for å få en oppdatering på den politiske og humanitære situasjonen i landet.

– Vi har gjort det klart at vi er rede til å legge til rette for nye forhandlinger hvis vi blir bedt om det, sa pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i Utenriksdepartementet til NTB tidligere i juli.

Norge har hatt regelmessig kontakt med Venezuelas politiske og sivile aktører, inkludert gjennom besøk til landet, ifølge Utenriksdepartementet.

Det er ikke kjent når forhandlingene starter opp eller hva Norges rolle konkret skal være. Utenriksdepartementet har foreløpig ikke svart på NTBs henvendelser etter Maduros siste uttalelser.

Stiller tre krav

Maduro sa i Miraflores at de har kunngjort tre betingelser for å delta på samtalene i Mexico.

– En, USA og EU må lette på alle sanksjonene. To, alle de politiske sektorene må anerkjenne gyldigheten til de statlige styresmaktene, grunnloven og myndighetene. Tre, alle sektorer må gå bort fra alle voldelige planer med kriminelle, statskupp, attentat og andre voldelige løsninger, sa han.

Etter flere år med en knallhard linje mot Maduro-regjeringen, åpnet USA, EU og Canada i juli for at sanksjonene mot Venezuela, som har rammet befolkningen hardt, kan bli løftet på. Landene ønsker flere demokratiske reformer og de tilbyr å lette på sanksjonene i bytte mot dette.

I mai sa Maduro at han var klar for samtaler med opposisjonslederen Juan Guaidó, som har hevdet han er landets rettsmessige president. Guaidó har blitt anerkjent av USA og en rekke andre land. Norge er imidlertid ikke blant dem.

Uenighet

Den spanske avisen El Pais skrev tidligere i juli at det var nye bevegelser mellom partene. Ifølge avisen skulle en EU-delegasjon dra til Caracas, for å finne ut om det var verdt å sende en internasjonal delegasjon dit for regionalvalgene i november. Det er ikke kjent om reisen allerede har funnet sted.

Det var EUs utenrikssjef, spanske Josep Borrell, som foreslo retningsendringen overfor USAs utenriksminister Antony Blinken da de møttes i Brussel, ifølge El Pais.

Washington og Brussel har ikke vært samstemte i synet på situasjonen i Venezuela. I et intervju med Reuters i februar sa USAs president Joe Biden at arbeidet med å få på plass en regjeringsendring i Venezuela ikke er en prioritet. Det var heller ikke hast med å få lettet på sanksjonene, ifølge Biden.

Pågrep opposisjonspolitiker

Dagen etter at Maduro informerte om samtalene i Mexico, ble den framtredende opposisjonspolitikeren Freddy Guevara arrestert i Venezuela.

Guevara ble pågrepet av etterretningstjenesten SEBIN etter at myndighetene utstedte en arrestordre på ham for å ha «bånd til ekstremistiske og paramilitære grupper assosiert med den colombianske regjeringen,» ifølge justisminister Tarek William Saab.

Ministeren la til at Guevara blir tiltalt for terrorisme, angrep på grunnloven og for å ha konspirert med tanke på forræderi. Det er ikke klart hvor Guevara blir holdt. Hans mobiltelefon er øyensynlig beslaglagt av myndighetene.

Guaidó opplyste mandag at væpnet politi hadde omringet boligen hans, men at han selv ikke var blitt anholdt.

