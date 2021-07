Srebrenica-ofre begravet 26 år etter folkemordet

De nylig identifiserte levningene ble lagt i graver under en seremoni på minnelunden ved Srebrenica søndag.

De var 16 menn, to tenåringsgutter og en kvinne som ble identifisert gjennom DNA-analyser etter å ha blitt funnet i massegraver. Av de anslagsvis 8.000 menneskene som ble drept, de fleste av dem gutter og menn, er nesten 6.700 nå gravlagt på minnelunden.

Både internasjonale og nasjonale domstoler har slått fast at massakren var et folkemord, den verste massakren på europeisk jord siden andre verdenskrig.

Fornektere

På tross av ugjendrivelige beviser for at det skjedde, fortsetter serbiske ledere i Bosnia og nabolandet Serbia å dysse ned eller fornekte det.

– Dessverre har det å fornekte folkemordet i Srebrenica nå i to tiår vært brukt som et verktøy for å sikre at folket forblir splittet mellom oss og dem. Dette er nøyaktig den splittelsen som ha brakt så mye lidelse til så mange liv, sier dommer Carmel Aguis.

Han leder FN-domstolen som gjennomfører krigsforbrytersakene fra det tidligere Jugoslavia,

– Benektelsen av disse forbrytelsene sjokkerer meg fortsatt dypt. Det er en fornektelse av de opplevelsene ofrene har kjent på kroppen, samt de faktaene som gjentatte ganger er stadfestet av de internasjonale tribunalene, sier Agius.

Begravde broren

Dommeren var blant flere regionale og internasjonale representanter som talte via video til de flere tusen menneskene som hadde samlet seg til minneseremonien i Srebrenica.

Siden ofrene opprinnelig ble dumpet i massegraver, hvorav de fleste ble flyttet i et forsøk på å skjule forbrytelsen, har de etterlatte ikke kunnet begrave sine kjære før mange år senere.

– Jeg skal begrave bare hodeskallen av broren min, men ikke engang den er hel, sier Azir Osmanovic til journalister søndag.

Mange savnet

Hans bror Azmir var 16 år gammel da bosnisk-serbiske styrker erobret Srebrenica i juli 1995. Han forsøkte å flykte sammen med en gruppe jevnaldrende, men gikk inn i et minefelt, forteller Osmanovic.

– Min bror og to andre gutter døde der.

Hodeskallen ble funnet i 2018 og identifisert for få måneder siden.

De fleste av ofrene for massakren ble skutt og drept i grupper på flere hundre på ulike steder i Srebrenica-regionen.

– Det blir stadig vanskeligere å finne nye massegraver. Vi leter fortsatt etter over tusen ofre, sier Almasa Salihovic ved minnesenteret.

















