Person skutt i frisørsalong i Göteborg

Politiet opplyser at de er i gang med en intensiv jakt på en eller flere mistenkte for skytingen i Marklandsgatan fredag ettermiddag. Meldingen fra politiet inneholder ingen opplysninger om skuddofferets tilstand, men Expressen erfarer at vedkommende ble drept.

– Jeg så at to personer sprang i full fart fra frisørsalongen, forteller øyevitnet Valentina Olsson til avisa.

Politiet har satt inn store ressurser for å håndtere skyteepisoden, banker på dører og ber vitner melde seg.

Ifølge Göteborgs-Posten er skuddofferet en mann i 25-årsalderen som har levd med trusler i en tid. Han er fornærmet i en stor etterforskning der mange personer fra en rivaliserende gjeng er varetektsfengslet, ifølge avisas kilder.

Göteborg er blitt rammet av flere skyteepisoder, ofte mellom rivaliserende gjenger. Så sent som for én uke siden ble en politibetjent skutt og drept på Hisingen. I mai ble en mann drept i Hjällbo etter skyting på en parkeringsplass i bydelen.

