Oxfam: Elleve dør av sult i minuttet

– Statistikken er forferdelig, men vi må ikke glemme at bak hvert tall er det et individ i møte med ufattelig smerte. Hvert tilfelle er et for mye, sier Abby Maxman, Oxfams USA-direktør.

115 millioner mennesker verden over lider av kritisk matmangel, noe som er 20 millioner flere enn i fjor, ifølge den nye Oxfam-rapporten.

Organisasjonen skriver også at koronapandemien og klimaendringer har presset 520.000 personer til randen av sult.

Afghanistan, Etiopia, Sør-Sudan, Syria og Jemen – alle rammet av konflikter – er blant landene Oxfam trekker fram som hardest rammet.

