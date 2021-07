Lockdown holdt viruset unna: Nå advarer legene mot at de minste barna får svi

På grunn av strenge smittevernregler, hyppig bruk av desinfiseringsmiddel og lite kontakt, har barns immunforsvar ikke blitt eksponert for virus og bakterier som normalt. Nå observerer leger på New Zealand en oppblomstring av RS-virus blant barn, og kaller fenomenet «immunitetsgjeld», melder den britiske storavisen The Guardian.

RS-virus er en utbredt infeksjon som fører forkjølelse eller lungebetennelse hos spedbarn og små barn, ifølge Folkehelseinstituttet. De færreste barn som blir smittet av RS-viruset utvikler alvorlig sykdom som krever sykehusinnleggelse. I utviklingsland er derimot RS-virus en av hovedårsakene til barnedødelighet.

Leger på New Zealand ser nå en spredning av RS-virus blant barn, antakelig forårsaket av at barn , grunnet den lange lockdown-perioden, ikke har utviklet immunitet til en rekke virus, skriver den britiske avisen The Daily Express.

Den siste uken har antallet barn som er innlagt på grunn av RS-virus økt drastisk, fra 204 til 538 tilfeller. Mellom april og september i fjor var det bare 34 påviste tilfeller, ifølge The New Zealand Herald.

Nå er myndighetene redde for at dette kan føre til at sykehusene vil bli overbelastet.

