To mistenkte pågrepet og fire skutt etter attentatet mot Haitis president

De fire, som politiet omtaler som «leiesoldater», ble skutt i en politiaksjon i hovedstaden Port-au-Prince sent onsdag.

– Fire leiesoldater ble drept, to ble pågrepet og er under vår kontroll. Tre politimenn, som var tatt som gisler, er befridd, sa politisjef Léon Charles i en TV-sendt uttalelse natt til torsdag.

53 år gamle Moïse ble skutt og drept av ukjente gjerningsmenn som tok seg inn i boligens hans i Petionville utenfor hovedstaden Port-au-Prince natt til onsdag.

Også landets førstedame Martine Moïse ble såret i angrepet. Hun er sendt til Miami for behandling.

Unntakstilstand

Gatene i Port-au-Prince var onsdag kveld folketomme og stille. Det ble innført unntakstilstand i landet etter drapet på Moïse, og grensen er stengt. Fungerende statsminister Claude Joseph sier at politiet og militæret har kontroll på sikkerheten.

Drapet kan føre til mer kaos og uro i Haiti, som allerede er preget av gjengkriminalitet, stadig økende inflasjon og demonstrasjoner fra opposisjonen, som har anklaget Moïse for å være autoritær.

Landet har vært uten en folkevalgt nasjonalforsamling siden januar i fjor, etter at valget den foregående høsten ble avlyst. Moïses presidentperiode var også over, men han fortsatte å styre ved dekret.

– Karibisk Somalia

Moïse hevdet å ha avverget både kupp og drapsplaner, men ble selv anklaget for å dikte opp dette for å rettferdiggjøre sin stadig mer autoritære lederstil og for å bruke brutale metoder mot politiske motstandere. FNs sikkerhetsråd ba senest i forrige uke Haiti om å avholde valg snarest mulig.

Den svenske professoren Mats Lundahl advarer og sier Haiti kan bli «et karibisk Somalia».

– Kriminelle gjenger har tatt over områder, og det finnes forbindelser mellom dem og en rekke politikere. Det er bare å konstatere at Haiti er et kleptokrati, en røverstat, sier Haiti-kjenneren, som er professor i utviklingsøkonomi ved Handelshögskolan i Stockholm, til nyhetsbyrået TT.

Han peker på bakgrunnsfaktorer som at Haiti er en «mislykket stat» der regjeringen ikke har kontroll på eget territorium, der økonomien er kjørt i grøfta og at øystaten har en tradisjon med politisk korrupsjon som går helt tilbake til frigjøringen fra Frankrike i 1804.

– Det er umulig å si hva som vil skje, drapet skjedde for bare noen timer siden. Men det er en fare for at Haiti blir et karibisk Somalia, sier Lundahl.

Fattigdom og kriminalitet

Haiti er det fattigste landet på det amerikanske kontinentet, og har vært preget av vold, uro og økende misnøye under Moïse. Landet deler øya Hispaniola med Den dominikanske republikk. 60 prosent av befolkningen lever på under 2 dollar dagen.

– Den økonomiske situasjonen for landets fattige har blitt gradvis forverret allerede før Haiti ble rammet av covid-19 våren 2020, sier seniorrådgiver og Haiti-kjenner Johan Hindahl i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Under hans styre er de dype økonomiske, politiske og sosiale problemene i landet ytterligere forverret. Lovløshet og usikkerhet hersker, bortføring med krav om løsepenger er et stort problem, og gjengene som står bak, går i praksis fri for straff.

I forrige uke ble 15 mennesker, blant dem en journalist og et kvinnelig medlem av opposisjonen, drept i Port-au-Prince.

Fordømmes av utenlandske ledere

EUs utenrikssjef Josep Borrell advarer mot en ny voldsspiral etter drapet, og FNs generalsekretær António Guterres krever at de ansvarlige for drapet blir stilt for retten.

Både britenes statsminister Boris Johnson og USAs president er blant dem som fordømmer attentatet.

– Vi er sjokkert og lei oss over å høre om det forferdelige attentatet mot president Jovenel Moïse og angrepet på førstedame Martine Moïse. Vi fordømmer denne avskyelige handlingen, sier Joe Biden.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kaller attentatet rystende og sender sine tanker til Haitis innbyggere og Moïses enke.

