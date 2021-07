Spiser kirsebær med de store: Rekordjubel for italienere

Familien Rosso, som kommer fra landsbyen Pecetto i nærheten av Torino, har grodd kirsebær i over et århundre, melder den britiske storavisen. Landsbyen er kjent for sin produksjon av kirsebær.

33 gram

Den tidligere kirsebær-rekorden ble satt i februar i år og var på 26,35 gram. Dette bæret ble også sanket inn av en italiensk bonde – ved byen Ferrera i nærheten av Bologna.

Alberto Rosso fortalte den italienske storavisen La Repubblica at deres Carmen-kirsebær har vært merkbart store de siste årene. Etter at et ekspertpanel målte bæret 22. juni, fikk Rosso-familien beskjed om at dette er det tyngste kirsebæret i verden. Dermed kan den familiedrevne gården altså smykke seg med tittelen å ha grodd verdens største kirsebær, og rekorden har sågar kommet i Guinness rekordbok.

Dårlig sesong

Ellers har det vært et nokså trist år for kirsebærbønder i Italia. Totalt sett har 25 prosent av alle avlingene blitt ødelagt av dårlig vær i år.

Italia er Europas største produsent av kirsebær, med omtrent 105 000 tonn i 2014. På verdensbasis ligger Italia på fjerdeplass, med Tyrkia, USA og Iran foran på rangeringen.

